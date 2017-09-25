Куртуа будет скучать по Косте, но только как по другу

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что будет скучать по нападающему Диего Косте — но только как по другу.

Еще в пятницу Коста прибыл в Мадрид, чтобы завершить свой трансфер в "Атлетико", однако снова сыграть за свой бывший клуб Диего сможет только в январе.



В преддверии выезде к "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов Куртуа выразил сожаление по поводу ухода Косты, но в то же время Тибо уверен, что Альваро Мората станет достойной заменой для Диего.



"Я рад, что нам не придется играть против него до Нового года. Надеюсь, мы продолжим свой путь в Лиге Чемпионов, и тогда никогда не знаешь, столкнешься ли ты с ним позже, но я надеюсь, что нет".



"Нет, мне не будет странно его увидеть через три дня. Я провел с ним шесть лет вместе, и он очень хороший мой друг. Будет приятно его увидеть там".



"Я всегда говорил, что Диего был отличным нападающим в Англии. Люди чересчур большое внимание уделяли некоторым его поступкам и недостаточное — его качествам. Он один из самых классных парней, что я знаю, а также он нападающий топ-уровня".



"Конечно, он был классным парнем в раздевалке. Как друг и как игрок, я буду скучать по нему, однако мы купили нового нападающего, и он хорошо выступает, поэтому жизнь продолжается. К нам пришел Альваро Мората, он хорошо делает свою работу, и мы рады этому", — цитирует Куртуа Evening Standard.