Куртуа будет скучать по Косте, но только как по другу

Тибо Куртуа и Диего Коста Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что будет скучать по нападающему Диего Косте — но только как по другу.

Еще в пятницу Коста прибыл в Мадрид, чтобы завершить свой трансфер в "Атлетико", однако снова сыграть за свой бывший клуб Диего сможет только в январе.

В преддверии выезде к "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов Куртуа выразил сожаление по поводу ухода Косты, но в то же время Тибо уверен, что Альваро Мората станет достойной заменой для Диего.

"Я рад, что нам не придется играть против него до Нового года. Надеюсь, мы продолжим свой путь в Лиге Чемпионов, и тогда никогда не знаешь, столкнешься ли ты с ним позже, но я надеюсь, что нет".

"Нет, мне не будет странно его увидеть через три дня. Я провел с ним шесть лет вместе, и он очень хороший мой друг. Будет приятно его увидеть там".

"Я всегда говорил, что Диего был отличным нападающим в Англии. Люди чересчур большое внимание уделяли некоторым его поступкам и недостаточное — его качествам. Он один из самых классных парней, что я знаю, а также он нападающий топ-уровня".

"Конечно, он был классным парнем в раздевалке. Как друг и как игрок, я буду скучать по нему, однако мы купили нового нападающего, и он хорошо выступает, поэтому жизнь продолжается. К нам пришел Альваро Мората, он хорошо делает свою работу, и мы рады этому", — цитирует Куртуа Evening Standard.



Метки Атлетико, Коста, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 25.09.2017 09:09 # fc-zenit
    В вулвич надо было продать его. Хоть узнают что такое настоящий форвард. А то у них такого бомбардира отродясь не было.

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  2. j-silver 25.09.2017 09:06 # j-silver
    ну е6а, прям сценарий для продолжения Хатико

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