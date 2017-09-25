Эдерсон принял извинения Мане

Эдерсон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, что принял извинения от нападающего "Ливерпуля" Садио Мане за нанесенную травму.

Напомним, Мане получил прямую красную карточку за то, что ногой ударил в лицо Эдерсона в матче Премьер-Лиги на "Этихад" 9 сентября (5:0). Доктора восемь минут колдовали над бразильским голкипером, который был унесен с поля на носилках.

В госпитале Эдерсону потребовалось наложить восемь швов, однако уже спустя четыре дня он вышел на матч Лиги Чемпионов против "Бенфики", пускай и в защитном шлеме. Меж тем, Мане извинился перед своей жертвой в Фейсбуке, после чего связался лично — и извинения были приняты.

"Да, у меня был контакт с ним. Он прислал мне сообщение. Я ответил ему успокоиться, потому что подобные вещи случаются на поле. Такое может случиться в любой момент. Я сказал ему не переживать и пожелал хорошо провести сезон".

"Мне жестко досталось по лицу, но уже на той же неделе я был готов сыграть в Лиге Чемпионов. В том матче я снова был полон уверенности, играл без какого-либо страха и был рад добиться хорошего результата", — цитирует Эдерсона Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Мане, Манчестер Сити, травмы, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1868

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  1. moskofidi 25.09.2017 09:46 # moskofidi
    Красавец. Мужик.

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  2. andros13 25.09.2017 09:20 # andros13
    что у него с е6алом и вообще с головой? огромный жбан, как у больных

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  3. largo-winch 25.09.2017 09:10 # largo-winch
    он что был в коме? почему так долго отвечал?

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  4. guardian95 25.09.2017 08:09 # guardian95
    просим прощения

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