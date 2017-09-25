Эдерсон принял извинения Мане

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, что принял извинения от нападающего "Ливерпуля" Садио Мане за нанесенную травму.

Напомним, Мане получил прямую красную карточку за то, что ногой ударил в лицо Эдерсона в матче Премьер-Лиги на "Этихад" 9 сентября (5:0). Доктора восемь минут колдовали над бразильским голкипером, который был унесен с поля на носилках.



В госпитале Эдерсону потребовалось наложить восемь швов, однако уже спустя четыре дня он вышел на матч Лиги Чемпионов против "Бенфики", пускай и в защитном шлеме. Меж тем, Мане извинился перед своей жертвой в Фейсбуке, после чего связался лично — и извинения были приняты.



"Да, у меня был контакт с ним. Он прислал мне сообщение. Я ответил ему успокоиться, потому что подобные вещи случаются на поле. Такое может случиться в любой момент. Я сказал ему не переживать и пожелал хорошо провести сезон".



"Мне жестко досталось по лицу, но уже на той же неделе я был готов сыграть в Лиге Чемпионов. В том матче я снова был полон уверенности, играл без какого-либо страха и был рад добиться хорошего результата", — цитирует Эдерсона Sky Sports.