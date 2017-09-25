"Вест Хэм" присматривается к Тухелю и Сарри как к замене для Билича

"Вест Хэм" определился с приоритетными кандидатурами на замену своему главному тренеру Славену Биличу.

В субботнем дерби против "Тоттенхэма" подопечные Билича показали вполне неплохой футбол, особенно в заключительные полчаса, но вновь не добились желаемого результата. Поражение 2:3 стало для "молотобойцев" их четвертым в шести первых матчах нового сезона Премьер-Лиги.



В данный момент "Вест Хэм" находится в зоне вылета, что совершенно не соответствует амбициям лондонского клуба и не оправдывает сделанные летом инвестиции в укрепление состава. Билич вполне может лишиться своей работы, если в ближайших матчах не улучшит результаты.



Как стало известно The Sun, боссы "Вест Хэма" уже составили шорт-лист кандидатов на замену хорватскому специалисту. Во главе этого списка находятся экс-тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель и наставник "Наполи" Маурицио Сарри.



Если ни Тухель, ни Сарри не проявят интереса к работе в Восточном Лондоне, "молотобойцы" могут обратить свои взоры на Дэвида Вагнера из "Хаддерсфилда" или Славишу Йокановича из "Фулхэма".