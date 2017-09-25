Де Брюйне готов связать свое будущее с "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне намекнул, что будет счастлив заключить новый контракт со своим клубом.
Де Брюйне очень уверенно начал новый сезон Премьер-Лиги, отметившись уже тремя результативными передачами, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола даже назвал Кевина одним из лучших игроков, что он только видел в своей жизни.
И хотя сейчас у Де Брюйне остается еще четыре года по действующему контракту, впечатляющий прогресс Кевина заставляет "Сити" поспешить с приглашением 26-летнего игрока сборной Бельгии к столу переговоров для обсуждения новой сделки.
Продлив сотрудничество с Де Брюйне, "горожане" надеются оградить своего лидера от клубов вроде "Реала", "Барселоны" и ПСЖ, которые вполне могли бы заинтересоваться экс-игроком "Челси" следующим летом.
Сам Де Брюйне, в котором Гвардиола видит кандидата на роль будущего капитана "Сити", намекает на свою готовность заключить новую сделку.
"Тот факт, что против "Фейеноорда" я был капитаном команды, доказывает, что я на правильном пути и являюсь одним из лидеров команды. Я знаю, что являюсь одним из пяти, кому тренер доверяет носить повязку (вместе с Венсаном Компани, Фернандиньо, Давидом Сильвой и Серхио Агуэро").
"Приятно, что меня относят к группе старших игроков. Это забавно и не случается часто, ведь я самый молодой из этих пяти. Посмотрим, кто из нас будет носить повязку в будущем".
"Я очень счастлив в "Сити". У меня все складывается хорошо. У меня нет причин уходить куда-либо. У "Сити" великолепный проект, так что это лучшее место для меня".
"Пока переговоров не было, как таковых. Мы ждали окончания трансферного окна. Клуб общался с моим агентом летом и попросил дать время, чтобы закончить с трансферами".
"Думаю, скоро переговоры начнутся. Я не думаю, что нужно с этим спешить. У меня есть еще четыре года по контракту. Четыре года или шесть — это мало что меняет, но мне приятно, что клуб так сильно верит в меня", — цитирует Де Брюйне The Telegraph.
25.09.2017 06:00
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Последние комментарии:
С его рязанским еблом только в Сити играть
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"Сити великолепный проект.." Вот именно, что проект.
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Так себе игрок. Переоценили. Каждый 2 дальний пас мимо цели. Гуд
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еба!
Мората топарь лютый! Пись на зоофилов дрочивших на Пса!
на выходных не было вариантов смотреть футбик(
а тут столько всего на фупле!
наверное ноулайферы уже знатно описяли ггшек, но думаю все же, есть еще местечко в пещере для моей урины!
лолкассета сосет писос (что типично для ггшек), пока Букаккэ и Мората епут всю ЭйПиЭл!
и опять повторяется прошлогодняя история, опять те же давничи сосут у физрука лысого и лимонят его клоунам, но как мы знаем, шити начнут всасывать как только в сопах появятся топ клубы (что мы и увидим в след. туре),и все дцпшники вновь переобуются аки мой стипной пес!
В гонке за чемп участвуют только две тимы (это Жозебус со скумогеями на борту, и Великая бизнес машина, Короли Англии, с Величайшим наставником всех времен у руля - Челси!), только ничего не понимающие,набухавшиеся боярышником и намазавшиеся салом попутно вставляющие овцам русохохлоарамрази не понимают этого!
пфф...ничтожества, они ведь еще и пысыгы топ клубом считают, и фаворитом лч..кееек!
никогда бесхребетные тимы аля пысыгы и шити не добьются серьезных успехов!
некоторые давничи могут кинуть стрелу, мол вон Челси тоже мешковали!
просто проходите мимо этих лошков!
ибо Челси был велик и до вливания денег,и деньги лишь апнули уровень клуба, а железная воля к победе, характер и харизма исторического британского духа всегда были в этом Великом клубе, и никакие вливания это не сгубили, ибо крепок стержень и дух,(не то что у приведенных выше в пример клубов), легендарная эра Джей Ти, Лэмпса, и Дрогбыча это доказывает! в прошлом Дзола, Тэмблинг,Виалли и много других харизматичных лидеров! нынешний Челси так же славится характером и духом победителей, Гарри топор, Аспи, Канте, Виллиан! (в будущем возможно Заппакоста,Азар и Луиз будум такими же лидерами на поле, ведя за собой парней, показывая работоспособностью что землю грызть готовы за клуб!)
Так что ублюдки разных мастей, изучайте процессы и понимание игры, чтобы не глоьать куи как вы это делаете сейчас!
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https://pp.userapi.com/c639521/v639521133/51c43/z3VzQLYT3gI.jpg
Ахахахахах
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Соглашусь с вчерашним оратором, что любой из нас, при определенных условиях, сможет заиграть на уровне условных бентеков, барри или милнеров. Талант тут не причем.
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пффф.. идеально подходит шитюкам, такой же необоснованный пафос, высокомерие и снобизм..исходя даже из его биографий и поступков вычитанных мной из разных источников, и услышанных и увиденных из СМИ..(похой на кдб,просто попиздеть охота)
но как и клуб всосет и заозилится при первых же серьезных испытаниях! инфа сотка, рил ток!
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челси ваще лахеры канеш
вечно всяких лохов скупают и в итоге продают их, после скитаний по арендам, лямов за 10 паххаахах в нынешних условиях рынка)))
никчемные
а топари, как КДБ и Салах, просто ссут на чилси
инша ола
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