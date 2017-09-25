Де Брюйне готов связать свое будущее с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне намекнул, что будет счастлив заключить новый контракт со своим клубом.

Де Брюйне очень уверенно начал новый сезон Премьер-Лиги, отметившись уже тремя результативными передачами, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола даже назвал Кевина одним из лучших игроков, что он только видел в своей жизни.



И хотя сейчас у Де Брюйне остается еще четыре года по действующему контракту, впечатляющий прогресс Кевина заставляет "Сити" поспешить с приглашением 26-летнего игрока сборной Бельгии к столу переговоров для обсуждения новой сделки.



Продлив сотрудничество с Де Брюйне, "горожане" надеются оградить своего лидера от клубов вроде "Реала", "Барселоны" и ПСЖ, которые вполне могли бы заинтересоваться экс-игроком "Челси" следующим летом.



Сам Де Брюйне, в котором Гвардиола видит кандидата на роль будущего капитана "Сити", намекает на свою готовность заключить новую сделку.



"Тот факт, что против "Фейеноорда" я был капитаном команды, доказывает, что я на правильном пути и являюсь одним из лидеров команды. Я знаю, что являюсь одним из пяти, кому тренер доверяет носить повязку (вместе с Венсаном Компани, Фернандиньо, Давидом Сильвой и Серхио Агуэро").



"Приятно, что меня относят к группе старших игроков. Это забавно и не случается часто, ведь я самый молодой из этих пяти. Посмотрим, кто из нас будет носить повязку в будущем".



"Я очень счастлив в "Сити". У меня все складывается хорошо. У меня нет причин уходить куда-либо. У "Сити" великолепный проект, так что это лучшее место для меня".



"Пока переговоров не было, как таковых. Мы ждали окончания трансферного окна. Клуб общался с моим агентом летом и попросил дать время, чтобы закончить с трансферами".



"Думаю, скоро переговоры начнутся. Я не думаю, что нужно с этим спешить. У меня есть еще четыре года по контракту. Четыре года или шесть — это мало что меняет, но мне приятно, что клуб так сильно верит в меня", — цитирует Де Брюйне The Telegraph.