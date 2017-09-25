"Эвертон" предлагал 66 миллионов фунтов за Косту
Минувшим летом "Эвертон" предлагал "Челси" 75 миллионов евро (66 млн. фунтов) плюс бонусы за нападающего Диего Косту, но тот отказался от перехода на "Гудисон Парк".
Как известно, в данный момент игрок сборной Испании завершает свой переход в "Атлетико". Снова сыграть за "матрасников" Диего сможет только в январе, а до тех пор он будет поддерживать свою форму лишь с помощью тренировок.
В одном из своих скандальных интервью, что Коста дал из Бразилии, он говорил, что отказался рассматривать какие-либо варианты, помимо возвращения в "Атлетико". Достоверно известно, что одним из таковых вариантов был переход в Китай.
Как утверждает Marca, также у Диего был вариант с переходом в другой клуб Премьер-Лиги — "Эвертон", который минувшим летом так и не смог подыскать замену проданному в "Манчестер Юнайтед" за 75 млн. фунтов Ромелу Лукаку.
По информации издания, соответствующее предложение "ириски" направили в заключительные дни летнего трансферного окна, однако Коста немедленно дал понять, что заинтересован лишь в возвращении в "Атлетико".
25.09.2017 00:05
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Леол. Дохуя амбициозные. Ниасс вас будет тащить.
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