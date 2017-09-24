"Кристал Пэлас" отправится к "Юнайтед" без Бентеке

Свой следующий матч аутсайдер Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" сыграет без своего ведущего нападающего Кристиана Бентеке.

Этот сезон "орлы" начали со всего одним доступным нападающим в лице Бентеке, тогда как Фрэйзер Кэмпбелл и Лоик Реми клуб покинули, а Коннор Уикхэм находится в лазарете уже почти год.



Пока что Кристиан не забил ни одного гола, как и вся его команда, а в субботнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" бельгиец и вовсе получил травму колена.



Теперь Бентеке, стоивший клубу 32 миллиона фунтов, пропустит выезд к "Манчестер Юнайтед" в следующую субботу. Место Кристиана на острие атак, как ожидается, займет номинальный вингер Бакари Сако.



"Мы думаем, что это разновидность повреждения связок. Я пока не совсем понимаю, насколько серьезно это повреждение. Ему предстоит углубленное обследование, но в следующем матче он не сыграет, я практически уверен в этом", — цитирует главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона The Independent.