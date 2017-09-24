"Кристал Пэлас" отправится к "Юнайтед" без Бентеке

Кристиан Бентеке Свой следующий матч аутсайдер Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" сыграет без своего ведущего нападающего Кристиана Бентеке.

Этот сезон "орлы" начали со всего одним доступным нападающим в лице Бентеке, тогда как Фрэйзер Кэмпбелл и Лоик Реми клуб покинули, а Коннор Уикхэм находится в лазарете уже почти год.

Пока что Кристиан не забил ни одного гола, как и вся его команда, а в субботнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" бельгиец и вовсе получил травму колена.

Теперь Бентеке, стоивший клубу 32 миллиона фунтов, пропустит выезд к "Манчестер Юнайтед" в следующую субботу. Место Кристиана на острие атак, как ожидается, займет номинальный вингер Бакари Сако.

"Мы думаем, что это разновидность повреждения связок. Я пока не совсем понимаю, насколько серьезно это повреждение. Ему предстоит углубленное обследование, но в следующем матче он не сыграет, я практически уверен в этом", — цитирует главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона The Independent.



Метки Бентеке, Кристал Пэлас, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 738

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  1. ravi 24.09.2017 22:47 # ravi
    Ну норм, 7 туров без забитых голов, гулять так гулять

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  2. sexan 24.09.2017 22:05 # sexan
    Как будто Бентеке бы чтот изменил. Победа МЮ в 4 мяча, а то и в 5.

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  3. fc-zenit 24.09.2017 22:04 # fc-zenit
    Изи вин для помойки.

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