Моуриньо удивлен успехами Лукаку

Ромелу Лукаку Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что удивлен, насколько уверенно нападающий Ромелу Лукаку начал свою карьеру в клубе.

Выкладывая 75 миллионов фунтов за Лукаку, Моуриньо изначально знал, что получает проверенного бомбардира, доказывавшего свое голевое чутье в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".

Жозе не сомневался, что бельгиец будет забивать и в "Юнайтед", однако восемь голов в восьми первых матчах стали сюрпризом даже для опытного Моуриньо.

"Я знал, что он всегда забивает голы. Я знал, что за нас он будет забивать еще больше, чем за "Эвертон" и Вест Бромвич", ведь это логично".

"Однако я не ожидал, что он будет отправлять мяч в сетку матч за матчем", — сообщил Моуриньо Match of the Day.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. theunion 24.09.2017 21:36 # theunion
    Спорное суждение. Против недомерков он хорош. Столб-столбом. 75% офсайдов. Говорить, что он хороший нап??? Бля ))) Это хохма

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  2. stepan-jam-boss 24.09.2017 21:05 # stepan-jam-boss
    Это вам не бездари атакеры ливерпуля

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