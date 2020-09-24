Моуриньо удивлен успехами Лукаку
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что удивлен, насколько уверенно нападающий Ромелу Лукаку начал свою карьеру в клубе.
Выкладывая 75 миллионов фунтов за Лукаку, Моуриньо изначально знал, что получает проверенного бомбардира, доказывавшего свое голевое чутье в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".
Жозе не сомневался, что бельгиец будет забивать и в "Юнайтед", однако восемь голов в восьми первых матчах стали сюрпризом даже для опытного Моуриньо.
"Я знал, что он всегда забивает голы. Я знал, что за нас он будет забивать еще больше, чем за "Эвертон" и Вест Бромвич", ведь это логично".
"Однако я не ожидал, что он будет отправлять мяч в сетку матч за матчем", — сообщил Моуриньо Match of the Day.
24.09.2017 21:00
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Спорное суждение. Против недомерков он хорош. Столб-столбом. 75% офсайдов. Говорить, что он хороший нап??? Бля ))) Это хохма
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Это вам не бездари атакеры ливерпуля
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