Моуриньо удивлен успехами Лукаку

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что удивлен, насколько уверенно нападающий Ромелу Лукаку начал свою карьеру в клубе.

Выкладывая 75 миллионов фунтов за Лукаку, Моуриньо изначально знал, что получает проверенного бомбардира, доказывавшего свое голевое чутье в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".



Жозе не сомневался, что бельгиец будет забивать и в "Юнайтед", однако восемь голов в восьми первых матчах стали сюрпризом даже для опытного Моуриньо.



"Я знал, что он всегда забивает голы. Я знал, что за нас он будет забивать еще больше, чем за "Эвертон" и Вест Бромвич", ведь это логично".



"Однако я не ожидал, что он будет отправлять мяч в сетку матч за матчем", — сообщил Моуриньо Match of the Day.