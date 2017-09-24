"Брайтон" минимально переиграл "Ньюкасл"

Томер Хемед В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "Брайтон" прервал победную серию "Ньюкасла", нанеся своему сопернику поражение 1:0.

В первом тайме игра была равной, хотя у хозяев мяч держался чуть увереннее. Обе команды имели свои моменты, но ими не воспользовались.

Зато в самом начале второго тайма "чайки" открыли счет. Дейл Стивенс сделал скидку головой вдоль ворот, а Томер Хемед со считанных метров пробил над руками голкипера — 1:0.

Ближе к окончанию матча "сороки" перехватили инициативу и устроили подобие штурма, но избежать поражения так и не смогли. Лучший момент на 73-й минуте имел Джонджо Шелви, с углового закрутив мяч в штангу.

Таким образом, "Брайтон" одержал вторую подряд домашнюю победу, одновременно прервав трехматчевую выигрышную серию "Ньюкасла".

"Брайтон" — "Ньюкасл". Отчет о матче



Метки Брайтон, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 19:55

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