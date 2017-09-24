"Брайтон" минимально переиграл "Ньюкасл"

В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "Брайтон" прервал победную серию "Ньюкасла", нанеся своему сопернику поражение 1:0.

В первом тайме игра была равной, хотя у хозяев мяч держался чуть увереннее. Обе команды имели свои моменты, но ими не воспользовались.



Зато в самом начале второго тайма "чайки" открыли счет. Дейл Стивенс сделал скидку головой вдоль ворот, а Томер Хемед со считанных метров пробил над руками голкипера — 1:0.



Ближе к окончанию матча "сороки" перехватили инициативу и устроили подобие штурма, но избежать поражения так и не смогли. Лучший момент на 73-й минуте имел Джонджо Шелви, с углового закрутив мяч в штангу.



Таким образом, "Брайтон" одержал вторую подряд домашнюю победу, одновременно прервав трехматчевую выигрышную серию "Ньюкасла".



"Брайтон" — "Ньюкасл". Отчет о матче