"Эвертон" вернется за Жиру зимой

В январе "Эвертон" вернется за нападающим "Арсенала" Оливье Жиру, которого "ириски" пытались приобрести еще летом.

Несмотря на то, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов отпустить Жиру в другой клуб, француз пожелал остаться на "Эмирейтс" и побороться за место в составе со своим соотечественником Александром Лакасеттом.



Позже рулевой "Эвертона" Рональд Куман намекнул, что "ириски" вели переговоры о покупке Оливье, но диалог не увенчался успехом. Как стало известно Daily Mirror, в январе мерсисайдский клуб вернется за 30-летним нападающим.



По информации источника, зимой "Эвертон" предложит за Жиру порядка 40 миллионов фунтов: боссы "ирисок" уверены, что этой суммы окажется достаточно, чтобы заполучить игрока, которым Куман хочет решить проблемы в атаке.