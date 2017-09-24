"Эвертон" вернется за Жиру зимой

Оливье Жиру В январе "Эвертон" вернется за нападающим "Арсенала" Оливье Жиру, которого "ириски" пытались приобрести еще летом.

Несмотря на то, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов отпустить Жиру в другой клуб, француз пожелал остаться на "Эмирейтс" и побороться за место в составе со своим соотечественником Александром Лакасеттом.

Позже рулевой "Эвертона" Рональд Куман намекнул, что "ириски" вели переговоры о покупке Оливье, но диалог не увенчался успехом. Как стало известно Daily Mirror, в январе мерсисайдский клуб вернется за 30-летним нападающим.

По информации источника, зимой "Эвертон" предложит за Жиру порядка 40 миллионов фунтов: боссы "ирисок" уверены, что этой суммы окажется достаточно, чтобы заполучить игрока, которым Куман хочет решить проблемы в атаке.




Метки Арсенал, Жиру, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2017 19:00

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  1. sausage 24.09.2017 19:25 # sausage
    Паулиста, Гиббс, АОЧ..., зимой - Озил, Санчес... осталось только ещё Жиру продать и Венгеру придётся самому на поле выходить или выпускать лютых нонеймов. Настолько это куёвые игроки оказались?

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  2. midas 24.09.2017 19:21 # midas
    руки прочь от ТОП9

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