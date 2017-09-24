"Юнайтед" готовится предложить новый контракт Де Хеа

Давид Де Хеа В ближайшие несколько недель "Манчестер Юнайтед" начнет переговоры со своим голкипером Давидом Де Хеа о новом контракте.

На протяжении минувшего лета не утихали слухи, что "Реал" возобновит свой давний интерес к Де Хеа, однако этому не последовало никаких подтверждений.

Сам Давид тоже не делал никаких намеков на желание вернуться на родину, а со стартом сезона принялся демонстрировать привычную для себя игру топ-уровня.

По информации The Independent, на "Олд Траффорд" считают, что сейчас отличный момент, чтобы попытаться продлить сотрудничество с 26-летним игроком сборной Испании. Внутри клуба есть ощущение, что теперь Де Хеа чувствует себя гораздо комфортнее в Манчестере и будет открыт к новой сделке.

Ожидается, что стороны сядут за стол переговоров в ближайшие недели. Заключение нового контракта с Де Хеа стало бы прекрасным подарком для главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо и фанатов клуба к Новому году.

Добавим, что действующий контракт Давида истекает в 2019 году. Если Де Хеа вдруг откажется от новой сделки, то следующим летом спекуляции относительного его будущего могут вспыхнуть с новой силой, но в "Юнайтед" уверены, что до этого не дойдет.



Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2109

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Последние комментарии:




  1. katy-perry 24.09.2017 19:54 # katy-perry
    Посмотрите фильм Гол. Вот вам и ответ на вопрос выше.

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  2. shearer1 24.09.2017 19:33 # shearer1
    Шелви, забивай отсюда!

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  3. bezviz 24.09.2017 19:26 # bezviz
    так и не дорос до уровня Куртуа

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  4. hollywood-hoe 24.09.2017 19:25 # hollywood-hoe
    Мне вот стало интересно, как становятся проф футболистами, если ты к примеру не с 7 лет в академии отдаешь себя всего только игре.
    Много же футболистов, имеющие другую профессию
    Если с любительских клубов, как они пробиваются и тд

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  5. karandash 24.09.2017 19:16 # karandash
    У вас тут как на кладбище

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  6. rollik707 24.09.2017 18:59 # rollik707
    Успехов. Лучший после Шмейхеля у скума!

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  7. cfc000000 24.09.2017 18:49 # cfc000000
    Целовался с бабой, которой кончал в рот, нырял глубоко в пилотку и вылизывал всю Ее...все так делают ноулайферы

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  8. mancunia-planet 24.09.2017 18:47 # mancunia-planet
    ему 26 лет всего.
    п.с. а Ливерцо не выыгравало уже ничего более 27 лет.

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  9. redredred 24.09.2017 18:43 # redredred
    Легенда МЮ. Лучший вратарь этого века

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  10. sher-liverpool 24.09.2017 18:38 # sher-liverpool
    тень Миньона,если б в место Миньончика играл,то за эти 6 туров пропустил бы не меньше 20-ти,с такими клаванами в защите,а так Симон пропустил только 11,и кучу сейвов сотворил,если б бельгиец играл с 10-ю защами в переди,то вообще не пропускал бы!)

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  11. budun 24.09.2017 18:36 # budun
    жутко переоценён как по игре ногами, так и на ленточке.
    Льорис куда >, не говоря уже о богоподобном Нойере

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  12. cristean2 24.09.2017 18:29 # cristean2
    Конечно подпишет, кому он еще нужен лол)

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  13. largo-winch 24.09.2017 18:26 # largo-winch
    Кроме скумов никто всерьез не воспринимает Де Хеа. В международной арене как всегда обсирается как на клубном уровне так и на уровне сборных.

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  14. reo-coker 24.09.2017 18:26 # reo-coker
    кариус на минималках

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  15. liverpoolfan94 24.09.2017 18:26 # liverpoolfan94
    Объективно лучший кипер в англии

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  16. liverfun 24.09.2017 18:22 # liverfun
    через 2 года можно будет подписать свободным агентом. будет сменщиком кариуса в клубе с 7 лч и 20 чемпионствами

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  17. andros13 24.09.2017 18:20 # andros13
    Фаны ливера сравнивают Мигнолета с Де Хеа...


    Просто фейспальм

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  18. maxvel 24.09.2017 18:19 # maxvel
    Надо продлять лучшего кипера мира

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  19. stepan-jam-boss 24.09.2017 18:16 # stepan-jam-boss
    Надо продлять лучшего кипера АПЛ

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  20. melwood-lfc 24.09.2017 18:16 # melwood-lfc
    совсем сднил и не развивается в последние года два
    сказался на нём несостоявшийся переход в Реал
    если раньше входил в пятерку лучших киперов мира, то сейчас в конце десятки находится там
    но свои 290 тысяч он получит в мю

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