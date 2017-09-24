"Юнайтед" готовится предложить новый контракт Де Хеа
В ближайшие несколько недель "Манчестер Юнайтед" начнет переговоры со своим голкипером Давидом Де Хеа о новом контракте.
На протяжении минувшего лета не утихали слухи, что "Реал" возобновит свой давний интерес к Де Хеа, однако этому не последовало никаких подтверждений.
Сам Давид тоже не делал никаких намеков на желание вернуться на родину, а со стартом сезона принялся демонстрировать привычную для себя игру топ-уровня.
По информации The Independent, на "Олд Траффорд" считают, что сейчас отличный момент, чтобы попытаться продлить сотрудничество с 26-летним игроком сборной Испании. Внутри клуба есть ощущение, что теперь Де Хеа чувствует себя гораздо комфортнее в Манчестере и будет открыт к новой сделке.
Ожидается, что стороны сядут за стол переговоров в ближайшие недели. Заключение нового контракта с Де Хеа стало бы прекрасным подарком для главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо и фанатов клуба к Новому году.
Добавим, что действующий контракт Давида истекает в 2019 году. Если Де Хеа вдруг откажется от новой сделки, то следующим летом спекуляции относительного его будущего могут вспыхнуть с новой силой, но в "Юнайтед" уверены, что до этого не дойдет.
24.09.2017 18:00
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Последние комментарии:
Посмотрите фильм Гол. Вот вам и ответ на вопрос выше.
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Шелви, забивай отсюда!
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так и не дорос до уровня Куртуа
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Мне вот стало интересно, как становятся проф футболистами, если ты к примеру не с 7 лет в академии отдаешь себя всего только игре.
Много же футболистов, имеющие другую профессию
Если с любительских клубов, как они пробиваются и тд
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У вас тут как на кладбище
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Успехов. Лучший после Шмейхеля у скума!
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Целовался с бабой, которой кончал в рот, нырял глубоко в пилотку и вылизывал всю Ее...все так делают ноулайферы
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ему 26 лет всего.
п.с. а Ливерцо не выыгравало уже ничего более 27 лет.
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Легенда МЮ. Лучший вратарь этого века
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тень Миньона,если б в место Миньончика играл,то за эти 6 туров пропустил бы не меньше 20-ти,с такими клаванами в защите,а так Симон пропустил только 11,и кучу сейвов сотворил,если б бельгиец играл с 10-ю защами в переди,то вообще не пропускал бы!)
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жутко переоценён как по игре ногами, так и на ленточке.
Льорис куда >, не говоря уже о богоподобном Нойере
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Конечно подпишет, кому он еще нужен лол)
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Кроме скумов никто всерьез не воспринимает Де Хеа. В международной арене как всегда обсирается как на клубном уровне так и на уровне сборных.
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кариус на минималках
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Объективно лучший кипер в англии
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через 2 года можно будет подписать свободным агентом. будет сменщиком кариуса в клубе с 7 лч и 20 чемпионствами
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Фаны ливера сравнивают Мигнолета с Де Хеа...
Просто фейспальм
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Надо продлять лучшего кипера мира
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Надо продлять лучшего кипера АПЛ
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совсем сднил и не развивается в последние года два
сказался на нём несостоявшийся переход в Реал
если раньше входил в пятерку лучших киперов мира, то сейчас в конце десятки находится там
но свои 290 тысяч он получит в мю
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