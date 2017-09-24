"Юнайтед" готовится предложить новый контракт Де Хеа

В ближайшие несколько недель "Манчестер Юнайтед" начнет переговоры со своим голкипером Давидом Де Хеа о новом контракте.

На протяжении минувшего лета не утихали слухи, что "Реал" возобновит свой давний интерес к Де Хеа, однако этому не последовало никаких подтверждений.



Сам Давид тоже не делал никаких намеков на желание вернуться на родину, а со стартом сезона принялся демонстрировать привычную для себя игру топ-уровня.



По информации The Independent, на "Олд Траффорд" считают, что сейчас отличный момент, чтобы попытаться продлить сотрудничество с 26-летним игроком сборной Испании. Внутри клуба есть ощущение, что теперь Де Хеа чувствует себя гораздо комфортнее в Манчестере и будет открыт к новой сделке.



Ожидается, что стороны сядут за стол переговоров в ближайшие недели. Заключение нового контракта с Де Хеа стало бы прекрасным подарком для главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо и фанатов клуба к Новому году.



Добавим, что действующий контракт Давида истекает в 2019 году. Если Де Хеа вдруг откажется от новой сделки, то следующим летом спекуляции относительного его будущего могут вспыхнуть с новой силой, но в "Юнайтед" уверены, что до этого не дойдет.