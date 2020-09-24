Фергюсон посчитал Рибери "недостаточно классным" для МЮ

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон отказался от покупки вингера Франка Рибери в 2006 году.

Легендарный шотландец лично просматривал Рибери, который выступал в ту пору за "Марсель", в матче Кубка УЕФА с "Болтоном". 45 минут Фергюсону хватило, чтобы определить Франка "недостаточно классным" для МЮ.



Бывший советник Тони Блэра Алистер Кэмпбелл, наблюдавший за игрой Рибери в компании Фергюсона, поделился воспоминаниями с изданием The Sunday Times.



"Алекс наблюдал за игрой Франка Рибери из "Марселя", но к перерыву решил, что он недостаточно хорош для "Манчестер Юнайтед", - сообщил Кэмпбелл.



Отметим, что чуть больше года спустя француз перекочевал в "Баварию", с которой выиграл семь титулов Бундеслиги и отпраздновал победу в Лиге Чемпионов в 2013 году.