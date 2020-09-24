Фергюсон посчитал Рибери "недостаточно классным" для МЮ

Франк Рибери Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон отказался от покупки вингера Франка Рибери в 2006 году.

Легендарный шотландец лично просматривал Рибери, который выступал в ту пору за "Марсель", в матче Кубка УЕФА с "Болтоном". 45 минут Фергюсону хватило, чтобы определить Франка "недостаточно классным" для МЮ.

Бывший советник Тони Блэра Алистер Кэмпбелл, наблюдавший за игрой Рибери в компании Фергюсона, поделился воспоминаниями с изданием The Sunday Times.

"Алекс наблюдал за игрой Франка Рибери из "Марселя", но к перерыву решил, что он недостаточно хорош для "Манчестер Юнайтед", - сообщил Кэмпбелл.

Отметим, что чуть больше года спустя француз перекочевал в "Баварию", с которой выиграл семь титулов Бундеслиги и отпраздновал победу в Лиге Чемпионов в 2013 году.




Метки Манчестер Юнайтед, Рибери, Фергюсон

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1856

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Последние комментарии:




  1. andros13 24.09.2017 17:24 # andros13
    ну а разве не так чтоль?

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  2. pautinho 24.09.2017 16:27 # pautinho
    Зато янгцо в самый раз. Очередной фейл алкаша кароч.

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  3. fc-man-un-1878 24.09.2017 16:24 # fc-man-un-1878
    ухххх пронесло, стекло пздц

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  4. fc-zenit 24.09.2017 16:23 # fc-zenit
    Хорошо что не перешёл. Сдох бы аки анусай, или депай.

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  5. staryi-eblan 24.09.2017 16:03 # staryi-eblan
    Теперь ВЕСЬ футбольный мир осознает - Мю недостаточно классный для Рибери

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  6. januzaj00 24.09.2017 16:01 # januzaj00
    Бывает. Всем дано ошибаться

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