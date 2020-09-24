Фергюсон посчитал Рибери "недостаточно классным" для МЮ
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон отказался от покупки вингера Франка Рибери в 2006 году.
Легендарный шотландец лично просматривал Рибери, который выступал в ту пору за "Марсель", в матче Кубка УЕФА с "Болтоном". 45 минут Фергюсону хватило, чтобы определить Франка "недостаточно классным" для МЮ.
Бывший советник Тони Блэра Алистер Кэмпбелл, наблюдавший за игрой Рибери в компании Фергюсона, поделился воспоминаниями с изданием The Sunday Times.
"Алекс наблюдал за игрой Франка Рибери из "Марселя", но к перерыву решил, что он недостаточно хорош для "Манчестер Юнайтед", - сообщил Кэмпбелл.
Отметим, что чуть больше года спустя француз перекочевал в "Баварию", с которой выиграл семь титулов Бундеслиги и отпраздновал победу в Лиге Чемпионов в 2013 году.
24.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
ну а разве не так чтоль?
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Зато янгцо в самый раз. Очередной фейл алкаша кароч.
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ухххх пронесло, стекло пздц
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Хорошо что не перешёл. Сдох бы аки анусай, или депай.
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Теперь ВЕСЬ футбольный мир осознает - Мю недостаточно классный для Рибери
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Бывает. Всем дано ошибаться
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