Кейн: "Тоттенхэму" легче играть на выезде"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что "шпорам" легче забивать и выигрывать за пределами "Уэмбли".

На старте сезона "шпоры" провели уже три игры на "Уэмбли", но набрали всего два очка. На выезде "Тоттенхэм", напротив, записал максимальное количество баллов (9) и разразился восемью мячами.



Кейн признал, что прямо сейчас "шпорам" куда легче взламывать оборону соперника в гостях. Харри намекнул, что проклятие "Уэмбли", от которого отмахивается главный тренер Маурисио Почеттино, действительно существует.



"Когда команды приезжают к нам домой - будь то "Уайт Харт Лэйн" или "Уэмбли" - они паркуют автобус у своих ворот, а нам приходится взламывать эшелонированную оборону. На выезде игра куда более открытая, а мы пользуемся свободным пространством".



"Думаю, нам немного не повезло в последних матчах на "Уэмбли" - важно продолжать в том же духе, и результаты обязательно придут", - приводит слова Кейна ESPN.