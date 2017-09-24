Кейн: "Тоттенхэму" легче играть на выезде"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что "шпорам" легче забивать и выигрывать за пределами "Уэмбли".
На старте сезона "шпоры" провели уже три игры на "Уэмбли", но набрали всего два очка. На выезде "Тоттенхэм", напротив, записал максимальное количество баллов (9) и разразился восемью мячами.
Кейн признал, что прямо сейчас "шпорам" куда легче взламывать оборону соперника в гостях. Харри намекнул, что проклятие "Уэмбли", от которого отмахивается главный тренер Маурисио Почеттино, действительно существует.
"Когда команды приезжают к нам домой - будь то "Уайт Харт Лэйн" или "Уэмбли" - они паркуют автобус у своих ворот, а нам приходится взламывать эшелонированную оборону. На выезде игра куда более открытая, а мы пользуемся свободным пространством".
"Думаю, нам немного не повезло в последних матчах на "Уэмбли" - важно продолжать в том же духе, и результаты обязательно придут", - приводит слова Кейна ESPN.
24.09.2017 15:00
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"Когда команды приезжают к нам домой - будь то "Уайт Харт Лэйн" или "Уэмбли" - они паркуют автобус у своих ворот, а нам приходится взламывать эшелонированную оборону. На выезде игра куда более открытая, а мы пользуемся свободным пространством".
Ебать возомнил. Кто паркует автобус на поле Ттх? Может Ливерпуль, Челси, МС, Арсенал? Или же ВБА, Бернли и им подобные? Так эти и дома, и на выезде, и друг против друга автобус паркуют. При чем тут твой курятник?!
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