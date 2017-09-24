Венгер видит Рэмси будущим капитаном "Арсенала"

Аарон Рэмси Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник Аарон Рэмси в будущем станет капитаном "канониров".

Прямо сейчас капитанская повязке в "Арсенала" прикреплена за Пером Мертезакероа, но ветеран проводит свой последний сезон, поэтому через год Венгеру придется передать важную роль.

Одним из главных кандидатов француз рассматривает 25-летнего Рэмси, который приносил "Арсеналу" победы в Кубке Англии в 2014 и 2017 годах.

"Почему бы и нет? Для этой роли у Аарона есть абсолютно все. Он обладает необходимой зрелостью, прибавил в технике и осознает важность своего мастерства. Сейчас его цель – провести как минимум 30 матчей в сезоне", - сообщил Венгер Daily Mirror.




Метки Арсенал, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 24.09.2017 14:00

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  1. rollik707 24.09.2017 14:40 # rollik707
    С учетом будущих потерь Венгера, пока единственный кто выделяется из состава в данный момент.

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  2. french 24.09.2017 14:26 # french
    просто больше вариантов нет, иначе бы Рамсея никто в здравом уме не ставил капитанить. лидеры клуба спят и видят, как бы свалить...

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  3. pauk 24.09.2017 14:21 # pauk
    а как же вилкшер?

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  4. gav8704 24.09.2017 14:05 # gav8704
    а я не вижу

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