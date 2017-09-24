Венгер видит Рэмси будущим капитаном "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник Аарон Рэмси в будущем станет капитаном "канониров".

Прямо сейчас капитанская повязке в "Арсенала" прикреплена за Пером Мертезакероа, но ветеран проводит свой последний сезон, поэтому через год Венгеру придется передать важную роль.



Одним из главных кандидатов француз рассматривает 25-летнего Рэмси, который приносил "Арсеналу" победы в Кубке Англии в 2014 и 2017 годах.



"Почему бы и нет? Для этой роли у Аарона есть абсолютно все. Он обладает необходимой зрелостью, прибавил в технике и осознает важность своего мастерства. Сейчас его цель – провести как минимум 30 матчей в сезоне", - сообщил Венгер Daily Mirror.