Гвардиола: "Сане не заслуживал играть на старте сезона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что вингер Лерой Сане, вдохновенно проводящий последние матчи, не заслуживал играть на старте сезона.

21-летний Сане стал героем двух последних матчей "Сити": в игре Кубка Лиги с "Вест Бромвичем" немец оформил дубль и принес команде победу, а накануне сделал три результативных действия в поединке Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



На старте сезона Лерой начинал матчи исключительно на скамейке запасных, и, по словам Гвардиолы, на то была веская причина: вингер ужасно подготовился к новой кампании.



"Он вернулся не в самых хороших кондициях, не произвел должного впечатления летом и не заслуживал играть на старте сезона".



"Теперь в моем распоряжении пять нападающих, и все они заслуживают играть. Габриэль (Жезус) - удивительный игрок, Бернарду Силва создает моменты каждый раз, когда появляется на поле. Рахим, Лерой и Серхио - каждый из них понадобится нам по ходу сезона", - сообщил Гвардиола ESPN.