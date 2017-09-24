Венгеру было больнее терять Гиббса, чем Окслейд-Чемберлена
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что расставание с Алексом Окслейд-Чемберленом причинило ему не такую сильную душевную боль, как уход Кирана Гиббса.
В прошлом месяце "канониры" отпустили Гиббса в "Вест Бромвич" всего за 7 миллионов фунтов, тогда как Окслейд-Чемберлен был продан в "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов.
Но поскольку Киран является воспитанником "Арсенала", дебютировав за первую команду в 18 лет и сыграв 230 матчей во всех соревнованиях, его уход оказался более болезненным для Венгера.
"В идеале тебе хочется стабильности и хочется обладать игроками, которые бы сохраняли ценности клуба поколениями. В целом это правда, что уход Гиббса причинил мне большую боль, нежели уход Чемберлена, потому что он воспитывался в "Арсенале" с 10 лет".
"Изначально он пришел к нам левым вингером. Я превратил его в крайнего защитника, потому что его перспективы как левого вингера были сомнительны. Однако я увидел в нем очень умного и быстрого игрока, который, как мне казалось, сможет проявить себя в качестве левого защитника".
"Игроки академии несут ценности, которые мы считаем важными. Я имею ввиду душевные качества, скромность, уважение и целеустремленность, а также футбольные качества, благодаря которым ты всегда стараешься играть в позитивном ключе. Настоящие команды играют и сосредоточены на коллективной игре", — цитирует Венгера Sky Sports.
24.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Гиббз у пьюлиса ещё подтянется, аоч в лфк-маловероятно, вот и вся разница
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Ebanati. Норм заща подарили вба
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Из статьи понятно, что единственное о чем он жалеет так это о том что на Гиббза как воспитаника потрачено куда больше бабла чем на АОЧа, и соответственно 7 млн полученные за него не окупят все затраты клуба.
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А нам всем самира не хватает.
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