Венгеру было больнее терять Гиббса, чем Окслейд-Чемберлена

Киран Гиббс и Алекс Окслейд-Чемберлен Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что расставание с Алексом Окслейд-Чемберленом причинило ему не такую сильную душевную боль, как уход Кирана Гиббса.

В прошлом месяце "канониры" отпустили Гиббса в "Вест Бромвич" всего за 7 миллионов фунтов, тогда как Окслейд-Чемберлен был продан в "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов.

Но поскольку Киран является воспитанником "Арсенала", дебютировав за первую команду в 18 лет и сыграв 230 матчей во всех соревнованиях, его уход оказался более болезненным для Венгера.

"В идеале тебе хочется стабильности и хочется обладать игроками, которые бы сохраняли ценности клуба поколениями. В целом это правда, что уход Гиббса причинил мне большую боль, нежели уход Чемберлена, потому что он воспитывался в "Арсенале" с 10 лет".

"Изначально он пришел к нам левым вингером. Я превратил его в крайнего защитника, потому что его перспективы как левого вингера были сомнительны. Однако я увидел в нем очень умного и быстрого игрока, который, как мне казалось, сможет проявить себя в качестве левого защитника".

"Игроки академии несут ценности, которые мы считаем важными. Я имею ввиду душевные качества, скромность, уважение и целеустремленность, а также футбольные качества, благодаря которым ты всегда стараешься играть в позитивном ключе. Настоящие команды играют и сосредоточены на коллективной игре", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Вест Бромвич, Гиббс

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1370

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 24.09.2017 13:03 # mixmaster
    Гиббз у пьюлиса ещё подтянется, аоч в лфк-маловероятно, вот и вся разница

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  2. mancunia-planet 24.09.2017 12:46 # mancunia-planet
    Ebanati. Норм заща подарили вба

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  3. rollik707 24.09.2017 12:35 # rollik707
    Из статьи понятно, что единственное о чем он жалеет так это о том что на Гиббза как воспитаника потрачено куда больше бабла чем на АОЧа, и соответственно 7 млн полученные за него не окупят все затраты клуба.

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  4. electric 24.09.2017 12:02 # electric
    А нам всем самира не хватает.

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