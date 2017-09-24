Венгеру было больнее терять Гиббса, чем Окслейд-Чемберлена

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что расставание с Алексом Окслейд-Чемберленом причинило ему не такую сильную душевную боль, как уход Кирана Гиббса.

В прошлом месяце "канониры" отпустили Гиббса в "Вест Бромвич" всего за 7 миллионов фунтов, тогда как Окслейд-Чемберлен был продан в "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов.



Но поскольку Киран является воспитанником "Арсенала", дебютировав за первую команду в 18 лет и сыграв 230 матчей во всех соревнованиях, его уход оказался более болезненным для Венгера.



"В идеале тебе хочется стабильности и хочется обладать игроками, которые бы сохраняли ценности клуба поколениями. В целом это правда, что уход Гиббса причинил мне большую боль, нежели уход Чемберлена, потому что он воспитывался в "Арсенале" с 10 лет".



"Изначально он пришел к нам левым вингером. Я превратил его в крайнего защитника, потому что его перспективы как левого вингера были сомнительны. Однако я увидел в нем очень умного и быстрого игрока, который, как мне казалось, сможет проявить себя в качестве левого защитника".



"Игроки академии несут ценности, которые мы считаем важными. Я имею ввиду душевные качества, скромность, уважение и целеустремленность, а также футбольные качества, благодаря которым ты всегда стараешься играть в позитивном ключе. Настоящие команды играют и сосредоточены на коллективной игре", — цитирует Венгера Sky Sports.