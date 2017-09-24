Ходжсон: "Пэлас" должен найти аспирин от головной боли"

Рой Ходжсон Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его команда должна "найти аспирин от головной боли", чтобы прервать свою ужасающую серию.

Проиграв в субботу "Манчестер Сити" со счетом 5:0, "орлы" продлил свою 100-процентную серию из поражений без единого забитого гола на старте нового сезона Премьер-Лиги до шести матчей. "Пэлас" прочно занимает последнее место в таблице и имеет разницу мячей -13.

Эта серия имеет все шансы на продолжение, ведь 30 сентября "орлы" навестят "Манчестер Юнайтед", а 14 октября примут на свое поле "Челси". Такого рода расписание Ходжсон сравнивает с "головой болью".

"Мы должны смириться с тем фактом, что на нас свалилась головная боль, и мы должны постараться найти аспирин. В краткосрочной перспективе эти поражения бросаются в глаза, потому что мы играем против классных команд".

"Мы знаем, что нам нужно много работать с этим коллективом игроком, и они сами тоже это знают", — сообщил Ходжсон BBC.



Метки Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 11:00

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  1. rollik707 24.09.2017 11:58 # rollik707
    Успехов и скорейшего возвращения из ЧШ!

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  2. danny949494 24.09.2017 11:05 # danny949494
    КП уже не спасти, тем более Ходжсону.

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