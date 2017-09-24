"Юнайтед" может отправить Погба на операцию

На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" примет решение, потребуется ли полузащитнику Полю Погба операция на задней поверхности бедра.

Напомним, Поль находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Базеля" 12 сентября. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо упорно не желает называть какие-либо сроки возвращения своего подопечного в строй.



Как утверждает ESPN, отсутствие конкретики со стороны Моуриньо вызвано тем, что медицинский штаб "Юнайтед" до сих пор не определился с методом лечения ведущего игрока.



В данный момент "дьяволы" консультируются с 72-летним хирургом из Финляндии Сакари Оравой, который недавно прооперировал звезду "Барселоны" Усману Дебмеле, а в прошлом помогал поправить здоровье Дэвиду Бекхэму и Хосепу Гвардиоле.



В ближайшие дни "Юнайтед" предстоит принять решение о необходимости операции для игрока сборной Франции. Если прогресс в восстановлении Поля будет отсутствовать, Погба отправится под нож Оравы.