Венгер считает, что Лига Чемпионов потеряла свою привлекательность

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что уже не находит Лигу Чемпионов столь привлекательной, как прежде.

Как известно, на протяжении 19 последних лет "канониры" непрерывно участвовали в Лиге Чемпионов, однако прошлый сезон Премьер-Лиги они завершили только на пятой позиции и попали лишь в Лигу Европы.



Готовясь к выезду в Борисов к БАТЭ на следующей неделе, Венгер признался, что скучает по элитному европейскому турниру, но весьма умеренно.



"Если честно, да, я скучаю по Лиге Чемпионов. Но я должен сказать, что провел почти 200 матчей там, поэтому могу ощущать себя в привилегированном положении".



"Продолжаю ли я следить за Лигой Чемпионов? Думаю, на групповом этапе не так много интересных матчей. Ты выбираешь посмотреть только один или два. Теперь групповой этап Лиги Чемпионов — это рутина. Посмотрите на размер аудитории. Турнир потерял некоторую привлекательность", — цитирует Венгера The Telegraph.