Венгер считает, что Лига Чемпионов потеряла свою привлекательность
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что уже не находит Лигу Чемпионов столь привлекательной, как прежде.
Как известно, на протяжении 19 последних лет "канониры" непрерывно участвовали в Лиге Чемпионов, однако прошлый сезон Премьер-Лиги они завершили только на пятой позиции и попали лишь в Лигу Европы.
Готовясь к выезду в Борисов к БАТЭ на следующей неделе, Венгер признался, что скучает по элитному европейскому турниру, но весьма умеренно.
"Если честно, да, я скучаю по Лиге Чемпионов. Но я должен сказать, что провел почти 200 матчей там, поэтому могу ощущать себя в привилегированном положении".
"Продолжаю ли я следить за Лигой Чемпионов? Думаю, на групповом этапе не так много интересных матчей. Ты выбираешь посмотреть только один или два. Теперь групповой этап Лиги Чемпионов — это рутина. Посмотрите на размер аудитории. Турнир потерял некоторую привлекательность", — цитирует Венгера The Telegraph.
24.09.2017 09:00
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Басня Крылова «Лиса и виноград» в чистом виде. Переведите месье, если кто знает языки.
В прошлом в ЛЧ влазили разные клубы, которых просто перло в тот сезон и они фантастически порой брали кубок. Стамбульскую ночь весной 2005 наверное помнят не только фаны Ливерпуля.
Этим и отличается от всех прочих команд Арсенал Венгера, что он десятилетие из года в год играл в ЛЧ, но результат НОЛЬ. Кто же виноват товарищ Пуховик, что вы из выхода в ЛЧ сделали рутину? Вышел — сыграл несколько матчей — вылетел.
Я жвачку–сралекса терпеть не могу, но понимаю за что его жалует Королева. А этому французу, на ее месте, я бы приказал устроить темную, за то, что позорит Лондонский клуб..
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Венгер: И только поэтому мы в прошлом сезоне не попали в 4ку, и впредь не будем туда попадать, не хотим играть в лиге чемпионов!
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У кого то горит оттого что его команда играет в ЛЕ
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Без Арсенала-то, конечно, она нахуй никому не нужна.
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Ой, Сеня ))
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С точки зрелищности точно ЛЧ потеряла в привлекательности. Надоедает из года в год наблюдать за одними и теми же командами в полуфиналах-финалах ЛЧ. В этом году будет то же самое)) Реал, Барса, Бавария и кто-то из этих: ПСЖ, АТМД, МЮ, Ювентус. Щельси и голубые мешки - максимум полуфинал))
И вообще, по сути по своему составу это уже не Лига Чемпионов, а лига лучших команд в сезоне - ЛЛКС.
Но никак не чемпионов. Чемпион у каждой страны один! Вот Кубок Чемпионов оправдывал свое название.
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Даже, прости хоспади, у щелси есть ЛЧ чашка, а у Мсье и арсе, нет.
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"Но я должен сказать, что провел почти 200 матчей там, поэтому могу ощущать себя в привилегированном положении".
и? да хоть 1000...где ЛЧ чашка то?
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Правильно говорит, только гпенсы на себя желтенькой от удовольствия льют, когда матчи с карабахами условным смотрят
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Ну да, Лига Европы рулит.))) Ох Венгер, совсем у него башню снесло на старости лет.)))
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Посыпались отмазы)) а за 4-ое место, Венгер по привычке будет бороться)
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