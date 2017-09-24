Клопп отказывается критиковать Миньоле

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его голкипер Симон Миньоле может быть доволен своей игрой в победном матче против "Лестера" в субботу (2:3).

Своими действиями Миньоле значительно добавил субботней игре на "Кинг Пауэр" зрелищности. Достаточно вспомнить результативную ошибку Симона на выходе при подаче углового и его фол в собственной штрафной на Джейми Варди.



В то же время бельгиец отразил пенальти, виновником назначения которого он стал. Сейв Миньоле позволил "красным" сохранить победный счет, поэтому Клопп отказывается критиковать своего голкипера.



"Будучи голкипером, ты можешь считать, что это был очень хороший день для тебя, если ты отражаешь пенальти. Очевидно, ему нравится отражать пенальти, так что это позволяет нам чувствовать себя хорошо в такого рода ситуациях".



"Его решение сфолить не было классным, однако это не так, что мы уже считаем гол неизбежным — мы все еще сохраняем небольшую надежду. И он снова нас спас, так что это хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Добавим, что с момента перехода в "Ливерпуль" в 2013 году Симон отразил семь из 15 пенальти в свои ворота — больше, чем какой-либо другой голкипер в Премьер-Лиге за это время.