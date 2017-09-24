Месут Озил хочет перейти в "Юнайтед"

Жозе Моуриньо и Месут Озил Полузащитник "Арсенала" Месут Озил активно изучает вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Как известно, минувшим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер решил не продавать своих звездных игроков в лице Озила и Алексиса Санчеса, несмотря на их истекающие в конце сезона контракты.

Публично Венгер продолжает демонстрировать оптимизм в отношении продления сотрудничества с обоими игроками, однако внутри лондонского клуба уже давно смирились с тем, что Месут и Алексис покинут "Эмирейтс" грядущим летом безо всякой компенсации.

Как стало известно Daily Mirror, представители 28-летнего игрока сборной Германии уже установили контакт с "красными дьяволами", оповестив о желании Озила воссоединиться со своим бывшим тренером по "Реалу" Жозе Моуриньо.

Моуриньо остается большим поклонником Озила и готов дать согласие на подписание столь классного футболиста, который будет доступен свободным агентом. Ожидается, что на "Олд Траффорд" Месут сможет рассчитывать на контракт с зарплатой около 250 тысяч фунтов в неделю.

Интерес к Озилу также проявляет "Интер", однако Месут предпочитает остаться в английском футболе и доказать критикам, что ему по силам добиваться здесь успеха. Немец считает, что переход в "Юнайтед" повысит его шансы на завоевание больших трофеев.

Скорее всего, в Манчестер отправится и Санчес, к которому "Юнайтед" тоже проявляет определенный интерес. Однако наиболее вероятным направлением для чилийца остается "Манчестер Сити".



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Озил, слухи

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2017 07:00

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  1. osivori 24.09.2017 07:24 # osivori
    кому он нужен, утка наверное, моур не купиться на такое

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  2. stepan-jam-boss 24.09.2017 07:21 # stepan-jam-boss
    Вот будет смеху то если еще и Санчеса отхватят на халяву

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  3. katy-perry 24.09.2017 07:10 # katy-perry
    ну блэээт на халяву так то норм

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  4. sport2k 24.09.2017 07:09 # sport2k
    Да нахуй ты нужен

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