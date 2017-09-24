Месут Озил хочет перейти в "Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил активно изучает вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Как известно, минувшим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер решил не продавать своих звездных игроков в лице Озила и Алексиса Санчеса, несмотря на их истекающие в конце сезона контракты.



Публично Венгер продолжает демонстрировать оптимизм в отношении продления сотрудничества с обоими игроками, однако внутри лондонского клуба уже давно смирились с тем, что Месут и Алексис покинут "Эмирейтс" грядущим летом безо всякой компенсации.



Как стало известно Daily Mirror, представители 28-летнего игрока сборной Германии уже установили контакт с "красными дьяволами", оповестив о желании Озила воссоединиться со своим бывшим тренером по "Реалу" Жозе Моуриньо.



Моуриньо остается большим поклонником Озила и готов дать согласие на подписание столь классного футболиста, который будет доступен свободным агентом. Ожидается, что на "Олд Траффорд" Месут сможет рассчитывать на контракт с зарплатой около 250 тысяч фунтов в неделю.



Интерес к Озилу также проявляет "Интер", однако Месут предпочитает остаться в английском футболе и доказать критикам, что ему по силам добиваться здесь успеха. Немец считает, что переход в "Юнайтед" повысит его шансы на завоевание больших трофеев.



Скорее всего, в Манчестер отправится и Санчес, к которому "Юнайтед" тоже проявляет определенный интерес. Однако наиболее вероятным направлением для чилийца остается "Манчестер Сити".