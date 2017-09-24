Гвардиола: "Победы дома — залог чемпионства"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что победа 5:0 над "Кристал Пэлас" придаст уверенности его команде в последующих домашних матчах.

В субботу "горожане" одержали свою шестую кряду победу с учетом всех соревнований. В особенности Гвардиола доволен тем, какую форму его команда демонстрирует дома, и считает, что это поможет "Сити" в борьбе за титул.



"В прошлом сезоне мы испытывали много проблем, стараясь выигрывать свои домашние матчи. Именно поэтому мы выбыли из борьбы за титул Премьер-Лиги".



"Поэтому-то два последних матча — 5:0 против "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас" — так важны для нашей уверенности в себе и для других матчей, которые последуют после международного перерыва", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.