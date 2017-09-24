Клопп: "Мы не "Гарлем Глобтроттерс"

После победы 2:3 над "Лестером" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда играет не для того, чтобы развлекать публику, а для того, чтобы добиваться результатов и быть успешной.

В субботу "красным" удалось отомстить своему обидчику по 3-му раунду Кубка Лиги, однако эта победа была добыта в несколько беспорядочной манере.



"Ливерпуль" сочетал размашистые атаки с грубыми ляпами в обороне, что добавляло игре перца, однако Клопп уверяет, что для него результат стоит выше всего прочего.



"Я многое знаю о давлении. В силу различных причин я испытываю давление всю свою жизнь. Когда давление правильное, это всегда помогает. Вы и сами понимаете, что мы под давлением. Мы хотим быть успешными. Мы знаем, что класс, которым мы обладаем, обязывает нас добиваться успеха".



"До матча я сказал парням: "Мы не "Гарлем Глобтроттерс" (американская баскетбольная выставочная команда). Мы выходим на поле не для того, чтобы просто сыграть в красивый футбол. Мы здесь ради результатов. Мы играем ради результатов. Мне очень понравилось, как мы сражались за победу".



"Победа могла бы быть более убедительной, но после нескольких матчей без правильных результатов невозможно достичь успеха без борьбы. Мы боролись, и эта победа может придать нам импульс", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.