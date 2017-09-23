Тибо Куртуа будет готов сыграть с "Атлетико"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте развеял опасения насчет травмы Тибо Куртуа, заверив, что голкипер будет готов к следующему матчу.

В субботу Куртуа поспособствовал победе "синих" 0:4 над "Стоуком", в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке. И хотя Тибо провел на поле все 90 минут, во втором тайме ему сильно досталось в столкновении с Гари Кэхиллом и Питером Краучем.



После верхового единоборства 25-летний бельгиец всем своим весом упал на голову, однако Конте уверен, что Куртуа сможет отправиться на выезд к "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов в следующую среду.



"Я разговаривал с доктором насчет Тибо. Кроме всего прочего, я спросил его насчет возможной замены. Он сказал, что Тибо в порядке, и я могу сделать другую замену".



"Сейчас он действительно в порядке и готов сыграть в следующем матче против "Атлетико", — цитирует Конте Evening Standard.