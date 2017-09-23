Тибо Куртуа будет готов сыграть с "Атлетико"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте развеял опасения насчет травмы Тибо Куртуа, заверив, что голкипер будет готов к следующему матчу.
В субботу Куртуа поспособствовал победе "синих" 0:4 над "Стоуком", в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке. И хотя Тибо провел на поле все 90 минут, во втором тайме ему сильно досталось в столкновении с Гари Кэхиллом и Питером Краучем.
После верхового единоборства 25-летний бельгиец всем своим весом упал на голову, однако Конте уверен, что Куртуа сможет отправиться на выезд к "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов в следующую среду.
"Я разговаривал с доктором насчет Тибо. Кроме всего прочего, я спросил его насчет возможной замены. Он сказал, что Тибо в порядке, и я могу сделать другую замену".
"Сейчас он действительно в порядке и готов сыграть в следующем матче против "Атлетико", — цитирует Конте Evening Standard.
23.09.2017 22:20
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Ох уж этот Кэхилл, не своих, не чужих не жалеет.
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