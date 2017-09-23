"Юнайтед" накажет своих фанатов за неприличную кричалку о Лукаку

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" запросил записи с камер видеонаблюдения на "Сент Мэри", чтобы наказать болельщиков, который продолжают распевать неприличную кричалку о нападающем Ромелу Лукаку.

На текущей неделе Лукаку обратился к фанатам своего клуба, призвав отказаться от употребления кричалки о размере его мужского достоинства. Этому предшествовало аналогичное заявление организации Kick It Out, которая борется с проявлениями расизма в футболе.

Однако в субботу на победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (0:1) болельщики продолжили распевать неприличную кричалку, дополнительно скандируя: "Мы "Манчестер Юнайтед", мы будем петь, что захотим".

Теперь от простого предупреждения "Юнайтед" готов перейти к более действенным мерам, наказав непокорных фанатов. В данный момент клуб устанавливает личности болельщиков, у которых детородный орган Лукаку не выходит из головы.

"Клуб и игрок дали четко понять, чтобы с данной кричалкой было покончено. В данный момент клуб ведет переговоры с полицией, запросив у "Саутгемптона" записи камер видеонаблюдения", — гласит заявление МЮ.



Метки болельщики, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 21:55

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  1. dk-chelsea 23.09.2017 22:25 # dk-chelsea
    Теперь от простого предупреждения "Юнайтед" готов перейти к более действенным мерам, наказав непокорных фанатов. В данный момент клуб устанавливает личности болельщиков, у которых детородный орган Лукаку не выходит из головы.

    Абсолютно всех что ли?

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  2. valmin 23.09.2017 22:20 # valmin
    Типичные озабоченные Пидарасы.. Ох и Времена..(((

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  3. sparky 23.09.2017 22:15 # sparky
    Ничего особенного нет. Как на ФАПЛе, сосите член Лукаку, он большой и толстый. Это каждый должен знать и уважать!

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  4. van-der-slav 23.09.2017 22:15 # van-der-slav
    "В данный момент клуб устанавливает личности болельщиков, у которых детородный орган Лукаку не выходит из головы."
    Вся суть написания новостей на фапле

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  5. blaster88 23.09.2017 22:04 # blaster88
    :-D старый сортир не сдаётся

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  6. daikirai 23.09.2017 22:02 # daikirai
    Кто о чём, а скамы о любимом

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