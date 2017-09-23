"Юнайтед" накажет своих фанатов за неприличную кричалку о Лукаку

"Манчестер Юнайтед" запросил записи с камер видеонаблюдения на "Сент Мэри", чтобы наказать болельщиков, который продолжают распевать неприличную кричалку о нападающем Ромелу Лукаку.

На текущей неделе Лукаку обратился к фанатам своего клуба, призвав отказаться от употребления кричалки о размере его мужского достоинства. Этому предшествовало аналогичное заявление организации Kick It Out, которая борется с проявлениями расизма в футболе.



Однако в субботу на победном для "красных дьяволов" матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (0:1) болельщики продолжили распевать неприличную кричалку, дополнительно скандируя: "Мы "Манчестер Юнайтед", мы будем петь, что захотим".



Теперь от простого предупреждения "Юнайтед" готов перейти к более действенным мерам, наказав непокорных фанатов. В данный момент клуб устанавливает личности болельщиков, у которых детородный орган Лукаку не выходит из головы.



"Клуб и игрок дали четко понять, чтобы с данной кричалкой было покончено. В данный момент клуб ведет переговоры с полицией, запросив у "Саутгемптона" записи камер видеонаблюдения", — гласит заявление МЮ.