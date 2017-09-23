"Ливерпуль" отомстил "Лестеру" за вылет из Кубка Лиги
Вдоволь потерзав нервы своим болельщикам, "Ливерпуль" все-таки смог отомстить "Лестеру" за вылет из Кубка Лиги и одержать победу в искрометном матче со счетом 2:3.
"Лисы" сохранили только четырех игроков в старте относительно матча Кубка Лиги посреди недели: Бена Чилуэлла, Уэса Моргана, Уилфрида Ндиди и Марка Олбрайтона. Вернулся в команду, среди прочих, нападающий Джейми Варди.
Столько же изменений в составе по сравнению с выездом на "Кинг Пауэр" произвел и тренер "красных" Юрген Клопп. Уцелели лишь Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Филиппе Коутиньо. Симон Миньоле, Мохамед Салах и Роберто Фирмино ожидаемо вернулись в старт.
Первый момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Варди на скорости прорвался по левому краю, но Симон Миньоле его удар отразил. Добивание в исполнении Рияда Махреза вышло неточным.
"Ливерпуль" ответил похожим моментом на 13-й минуте. Эмре Джан с дистанции пробил в штангу, а мяч отскочил в район 11-метровой отметки, откуда Мохамед Салах не попал в створ.
Однако уже спустя пару минут Салах исправился, с очень острого угла поразив ворота головой после навесной передачи Коутиньо — 0:1.
А в середине тайма гости и вовсе удвоили счет. Коутиньо великолепно пробил со штрафного, обведя стенку и послав мяч в притирку со штангой — 0:2.
Довольно скоро игра "красных" потускнела. "Лестер" перехватил инициативу, заставив соперника довольствоваться контратаками, которые со временем становились все более редкими.
В концовке тайма давление хозяев стало зашкаливать. Синдзи Окадзаки забил гол, отмененный из офсайда. А уже в компенсированное время Симон Миньоле ошибся на выходе при подаче углового, позволив все тому же Окадзаки протолкнуть мяч в ворота — 1:2.
Во втором тайме стало больше борьбы и меньше моментов, но "Ливерпуль" по-прежнему был вынужден рассчитывать только на контратаки.
При этом темп игры был достаточно высок, и на 68-й минуте у "красных" получилась быстрая комбинация. Вышедший на замену Даниэль Старридж сделал передачу на край штрафной Джордану Хендерсону, который усадил на пятую точку двух защитников с голкипером и расстрелял ворота — 1:3.
Прошла еще одна минута, и Варди головой добил мяч в пустые ворота после хлесткого удара Демарая Грея и сейва Миньоле — 2:3.
Гол воодушевил "лис", и на 72-й минуте они заработали пенальти. Миньоле махнул ногой мимо мяча, сбив Варди. Сам Джейми и отправился исполнять 11-метровый, однако Симон реабилитировался и отразил удар нападающего сборной Англии.
После нереализованного пенальти запал "Лестера" заметно поугас. "Ливерпуль" приложил усилия, чтобы сбить темп, предпочтя не рисковать в концовке. С этой задачей гости справились.
Благодаря Симону Миньоле и его защитникам мяч получился по-настоящему зажигательным. С трудом и не без везения "Ливерпулю" все же удалось взять реванш у "Лестера" за вылет из Кубка Лиги посреди недели.
"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче
23.09.2017 21:30
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Последние комментарии:
Блят, ну просто клоуны, иначе не назовёшь.
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Пздц мстя, просто пздц.
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судьи были не кондомы.а КОНДОМИЩА.всех наших с победой,мы в гонке....ааа
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12 Арсенал 5 7
Источник: http://fapl.ru/posts/57481/?c=1#c6503673
эпично
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поздравляю колбасников грита и самира с победой
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ахуеть отомстил, канеш
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У фанов скюма пенис пукаки все никак из бестолковок не выветрится.
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ска, как жаль что нету у нас классного форварда
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всех красных с победой,YNWA!
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прощу Клоппу все грехи если казнит в тузан Моуриньо 14 числа
матч года для меня
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"Альваро, воааао!
Альваро, воааао!
Он приехал из солнечной Испании!
Он лучше, чем Гарри Кейн!"
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вайналдум для лавочки, однозначно, один матч нормальный выдает, следующие 3 дерьмом раздает
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Очень интересный матч. Наверное, самый интересный сегодня после Вест Хэм - ТТХ.
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когда симон таким топчиком стал?
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игры против топов:
Челси против ттх и арсиноля - 4 очка
сити против ливера - 3 очка
ливер против арсиноля и сити - 3 очка
арсиноль против ливера - 0 очков
ттх против Челси - 0 очков
мю против ???
вот именно, мю пока не сыграл не одного матча против топов. громил только аутсайдеров, самых днищь, даже упустил победу над мертвым стоуком, а усталость видно накапливается, ведь в этом матче мю был полным говнецом, еще и погбы нет...а на горизонте шпоры и ливер) вот когда манька сосанька сыграет эти матчи тогда и посмотрим в таблицу, удачьки))
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Игра верно описана. С победой нас, «красные»!
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местные додиги не понимают, что Ливерпуль играет без 4 железных игроков основы. Клайн цементирует сзади, Кейта придерживает ладошкой, дополнительно, Лаллана заряжает, а Мане пускает струю. Всем пздц через год
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"Перед Челси боязно, такие моменты как были в 1 тайме у паласов Челси реализует, надеемся на лучшее, даль Менди не будет, хотя ДАнило в защите получше, а против Челси это и надо" ( чат болельщиков Сити на оф сайте) Реализуем, дружище, реализуем. Не сомневайся.
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Мигноль лучший кипер АПЛ по отражению пенок.Куртуа, Чех и Де Хея просто обосцанны на фоне Великого Симона.
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и да, Ловерн - пенс, и мне поепать если допустим он следующие 5 матчей отыграет без ошибок, ибо этот пенс опять накосячит с годичным графиком, при чём серийно, Ловерн маст дай
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