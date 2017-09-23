"Ливерпуль" отомстил "Лестеру" за вылет из Кубка Лиги

Симон Миньоле Вдоволь потерзав нервы своим болельщикам, "Ливерпуль" все-таки смог отомстить "Лестеру" за вылет из Кубка Лиги и одержать победу в искрометном матче со счетом 2:3.

"Лисы" сохранили только четырех игроков в старте относительно матча Кубка Лиги посреди недели: Бена Чилуэлла, Уэса Моргана, Уилфрида Ндиди и Марка Олбрайтона. Вернулся в команду, среди прочих, нападающий Джейми Варди.

Столько же изменений в составе по сравнению с выездом на "Кинг Пауэр" произвел и тренер "красных" Юрген Клопп. Уцелели лишь Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Филиппе Коутиньо. Симон Миньоле, Мохамед Салах и Роберто Фирмино ожидаемо вернулись в старт.

Первый момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Варди на скорости прорвался по левому краю, но Симон Миньоле его удар отразил. Добивание в исполнении Рияда Махреза вышло неточным.

"Ливерпуль" ответил похожим моментом на 13-й минуте. Эмре Джан с дистанции пробил в штангу, а мяч отскочил в район 11-метровой отметки, откуда Мохамед Салах не попал в створ.

Однако уже спустя пару минут Салах исправился, с очень острого угла поразив ворота головой после навесной передачи Коутиньо — 0:1.

А в середине тайма гости и вовсе удвоили счет. Коутиньо великолепно пробил со штрафного, обведя стенку и послав мяч в притирку со штангой — 0:2.

Довольно скоро игра "красных" потускнела. "Лестер" перехватил инициативу, заставив соперника довольствоваться контратаками, которые со временем становились все более редкими.

В концовке тайма давление хозяев стало зашкаливать. Синдзи Окадзаки забил гол, отмененный из офсайда. А уже в компенсированное время Симон Миньоле ошибся на выходе при подаче углового, позволив все тому же Окадзаки протолкнуть мяч в ворота — 1:2.

Во втором тайме стало больше борьбы и меньше моментов, но "Ливерпуль" по-прежнему был вынужден рассчитывать только на контратаки.

При этом темп игры был достаточно высок, и на 68-й минуте у "красных" получилась быстрая комбинация. Вышедший на замену Даниэль Старридж сделал передачу на край штрафной Джордану Хендерсону, который усадил на пятую точку двух защитников с голкипером и расстрелял ворота — 1:3.

Прошла еще одна минута, и Варди головой добил мяч в пустые ворота после хлесткого удара Демарая Грея и сейва Миньоле — 2:3.

Гол воодушевил "лис", и на 72-й минуте они заработали пенальти. Миньоле махнул ногой мимо мяча, сбив Варди. Сам Джейми и отправился исполнять 11-метровый, однако Симон реабилитировался и отразил удар нападающего сборной Англии.

После нереализованного пенальти запал "Лестера" заметно поугас. "Ливерпуль" приложил усилия, чтобы сбить темп, предпочтя не рисковать в концовке. С этой задачей гости справились.

Благодаря Симону Миньоле и его защитникам мяч получился по-настоящему зажигательным. С трудом и не без везения "Ливерпулю" все же удалось взять реванш у "Лестера" за вылет из Кубка Лиги посреди недели.

"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 21:30

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Последние комментарии:




  1. moskofidi 23.09.2017 22:38 # moskofidi
    Блят, ну просто клоуны, иначе не назовёшь.

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  2. moskofidi 23.09.2017 22:36 # moskofidi
    Пздц мстя, просто пздц.

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  3. dimon70 23.09.2017 22:33 # dimon70
    судьи были не кондомы.а КОНДОМИЩА.всех наших с победой,мы в гонке....ааа

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  4. reo-coker 23.09.2017 22:30 # reo-coker
    12 Арсенал 5 7

    Источник: http://fapl.ru/posts/57481/?c=1#c6503673

    эпично

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  5. reo-coker 23.09.2017 22:28 # reo-coker
    поздравляю колбасников грита и самира с победой

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  6. reo-coker 23.09.2017 22:27 # reo-coker
    ахуеть отомстил, канеш

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  7. mata05 23.09.2017 22:16 # mata05
    У фанов скюма пенис пукаки все никак из бестолковок не выветрится.

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  8. rustik 23.09.2017 21:57 # rustik
    ска, как жаль что нету у нас классного форварда

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  9. sher-liverpool 23.09.2017 21:55 # sher-liverpool
    всех красных с победой,YNWA!

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  10. spartan 23.09.2017 21:54 # spartan
    прощу Клоппу все грехи если казнит в тузан Моуриньо 14 числа
    матч года для меня

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  11. evilass 23.09.2017 21:52 # evilass
    "Альваро, воааао!
    Альваро, воааао!
    Он приехал из солнечной Испании!
    Он лучше, чем Гарри Кейн!"

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  12. ooaaaa 23.09.2017 21:51 # ooaaaa
    вайналдум для лавочки, однозначно, один матч нормальный выдает, следующие 3 дерьмом раздает

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  13. sashaussr 23.09.2017 21:47 # sashaussr
    Очень интересный матч. Наверное, самый интересный сегодня после Вест Хэм - ТТХ.

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  14. tursa 23.09.2017 21:46 # tursa
    когда симон таким топчиком стал?

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  15. bezviz 23.09.2017 21:45 # bezviz
    игры против топов:
    Челси против ттх и арсиноля - 4 очка
    сити против ливера - 3 очка
    ливер против арсиноля и сити - 3 очка
    арсиноль против ливера - 0 очков
    ттх против Челси - 0 очков
    мю против ???

    вот именно, мю пока не сыграл не одного матча против топов. громил только аутсайдеров, самых днищь, даже упустил победу над мертвым стоуком, а усталость видно накапливается, ведь в этом матче мю был полным говнецом, еще и погбы нет...а на горизонте шпоры и ливер) вот когда манька сосанька сыграет эти матчи тогда и посмотрим в таблицу, удачьки))

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  16. akadam 23.09.2017 21:39 # akadam
    Игра верно описана. С победой нас, «красные»!

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  17. spartan 23.09.2017 21:38 # spartan
    местные додиги не понимают, что Ливерпуль играет без 4 железных игроков основы. Клайн цементирует сзади, Кейта придерживает ладошкой, дополнительно, Лаллана заряжает, а Мане пускает струю. Всем пздц через год

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  18. golokante 23.09.2017 21:37 # golokante
    "Перед Челси боязно, такие моменты как были в 1 тайме у паласов Челси реализует, надеемся на лучшее, даль Менди не будет, хотя ДАнило в защите получше, а против Челси это и надо" ( чат болельщиков Сити на оф сайте) Реализуем, дружище, реализуем. Не сомневайся.

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  19. skychnie-oboi 23.09.2017 21:36 # skychnie-oboi
    Мигноль лучший кипер АПЛ по отражению пенок.Куртуа, Чех и Де Хея просто обосцанны на фоне Великого Симона.

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  20. contrario 23.09.2017 21:36 # contrario
    и да, Ловерн - пенс, и мне поепать если допустим он следующие 5 матчей отыграет без ошибок, ибо этот пенс опять накосячит с годичным графиком, при чём серийно, Ловерн маст дай

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