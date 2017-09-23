"Ливерпуль" отомстил "Лестеру" за вылет из Кубка Лиги

Вдоволь потерзав нервы своим болельщикам, "Ливерпуль" все-таки смог отомстить "Лестеру" за вылет из Кубка Лиги и одержать победу в искрометном матче со счетом 2:3.

"Лисы" сохранили только четырех игроков в старте относительно матча Кубка Лиги посреди недели: Бена Чилуэлла, Уэса Моргана, Уилфрида Ндиди и Марка Олбрайтона. Вернулся в команду, среди прочих, нападающий Джейми Варди.



Столько же изменений в составе по сравнению с выездом на "Кинг Пауэр" произвел и тренер "красных" Юрген Клопп. Уцелели лишь Джо Гомес, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и Филиппе Коутиньо. Симон Миньоле, Мохамед Салах и Роберто Фирмино ожидаемо вернулись в старт.



Первый момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Варди на скорости прорвался по левому краю, но Симон Миньоле его удар отразил. Добивание в исполнении Рияда Махреза вышло неточным.



"Ливерпуль" ответил похожим моментом на 13-й минуте. Эмре Джан с дистанции пробил в штангу, а мяч отскочил в район 11-метровой отметки, откуда Мохамед Салах не попал в створ.



Однако уже спустя пару минут Салах исправился, с очень острого угла поразив ворота головой после навесной передачи Коутиньо — 0:1.



А в середине тайма гости и вовсе удвоили счет. Коутиньо великолепно пробил со штрафного, обведя стенку и послав мяч в притирку со штангой — 0:2.



Довольно скоро игра "красных" потускнела. "Лестер" перехватил инициативу, заставив соперника довольствоваться контратаками, которые со временем становились все более редкими.



В концовке тайма давление хозяев стало зашкаливать. Синдзи Окадзаки забил гол, отмененный из офсайда. А уже в компенсированное время Симон Миньоле ошибся на выходе при подаче углового, позволив все тому же Окадзаки протолкнуть мяч в ворота — 1:2.



Во втором тайме стало больше борьбы и меньше моментов, но "Ливерпуль" по-прежнему был вынужден рассчитывать только на контратаки.



При этом темп игры был достаточно высок, и на 68-й минуте у "красных" получилась быстрая комбинация. Вышедший на замену Даниэль Старридж сделал передачу на край штрафной Джордану Хендерсону, который усадил на пятую точку двух защитников с голкипером и расстрелял ворота — 1:3.



Прошла еще одна минута, и Варди головой добил мяч в пустые ворота после хлесткого удара Демарая Грея и сейва Миньоле — 2:3.



Гол воодушевил "лис", и на 72-й минуте они заработали пенальти. Миньоле махнул ногой мимо мяча, сбив Варди. Сам Джейми и отправился исполнять 11-метровый, однако Симон реабилитировался и отразил удар нападающего сборной Англии.



После нереализованного пенальти запал "Лестера" заметно поугас. "Ливерпуль" приложил усилия, чтобы сбить темп, предпочтя не рисковать в концовке. С этой задачей гости справились.



Благодаря Симону Миньоле и его защитникам мяч получился по-настоящему зажигательным. С трудом и не без везения "Ливерпулю" все же удалось взять реванш у "Лестера" за вылет из Кубка Лиги посреди недели.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче