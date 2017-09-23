Моуриньо объяснил, почему "выставил автобус" против "Саутгемптона"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему "выставил автобус" в концовке победного матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (0:1).

Легко и быстро открыв счет в матче на "Сент Мэри" усилиями Ромелу Лукаку, "красные дьяволы" не смогли развить свое преимущество. Во втором тайме "святые" и вовсе перехватили инициативу, заставив команду Моуриньо играть едва ли не на отбой. Однако у Жозе есть объяснение этому.

"Каждый в команде, включая Маркуса Рэшфорда, чувствовал: "Если мы не пропустим, то наберем три очка, поэтому давайте сражаться, чтобы не пропустить".

"Не всегда возможно демонстрировать игру высочайшего уровня, но мы упорно сражались. Мы упорно сражались на протяжении 20-25 минут, тогда как многие команды Премьер-Лиги делают это все 90 минут, играя с пятью защитниками и сидя возле своих ворот".

"Нужно отдать должное "Саутгемптону". Они играли, они старались играть, они постоянно старались, а Пеллегрино выпустил второго нападающего, чтобы сделать игру более прямолинейной, более агрессивной".

"Это был тяжелый матч, но мы упорно сражались, и я по-настоящему счастлив", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 20:50

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.09.2017 21:07 # mancunia-planet
    все замены на удержание

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  2. van-der-slav 23.09.2017 21:04 # van-der-slav
    Так вот почему в основу вечно попадает рэшфорд а не марсьяль. Этот пиздюк сам любит автобусную тактику. Короч Моур - «мой пиздюк»

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  3. kukuruzzo 23.09.2017 21:01 # kukuruzzo
    Блять, Жозик в форме, в гавне как рыба в воде. Гере ловить с ним нечего

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  4. hotride 23.09.2017 20:58 # hotride
    выставил автобус, чтобы мой пресс не сгорел, грац моур

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  5. askarko 23.09.2017 20:57 # askarko
    короче это все маркус рэщфорд сука

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  6. sj606 23.09.2017 20:54 # sj606
    гениально

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