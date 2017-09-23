Моуриньо объяснил, почему "выставил автобус" против "Саутгемптона"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему "выставил автобус" в концовке победного матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (0:1).

Легко и быстро открыв счет в матче на "Сент Мэри" усилиями Ромелу Лукаку, "красные дьяволы" не смогли развить свое преимущество. Во втором тайме "святые" и вовсе перехватили инициативу, заставив команду Моуриньо играть едва ли не на отбой. Однако у Жозе есть объяснение этому.



"Каждый в команде, включая Маркуса Рэшфорда, чувствовал: "Если мы не пропустим, то наберем три очка, поэтому давайте сражаться, чтобы не пропустить".



"Не всегда возможно демонстрировать игру высочайшего уровня, но мы упорно сражались. Мы упорно сражались на протяжении 20-25 минут, тогда как многие команды Премьер-Лиги делают это все 90 минут, играя с пятью защитниками и сидя возле своих ворот".



"Нужно отдать должное "Саутгемптону". Они играли, они старались играть, они постоянно старались, а Пеллегрино выпустил второго нападающего, чтобы сделать игру более прямолинейной, более агрессивной".



"Это был тяжелый матч, но мы упорно сражались, и я по-настоящему счастлив", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.