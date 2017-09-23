Почеттино: "Я влюблен в Кейна"

Харри Кейн и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что "влюблен" в своего нападающего Харри Кейна.

В субботу Кейн оформил свой четвертый хет-трик в этом месяце, учитывая матчи клуба и сборной. Очередные голы Харри помогли "шпорам" одержать победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:3.

После третьей кряду выездной победы в этом сезоне Премьер-Лиги Почеттино похвалил своего подопечного, назвав Кейна лучшим нападающим в мире.

"Мне сложно найти слова, чтобы описать его. Я влюблен в него, как влюблены фанаты, как влюблены партнеры по команде".

"Он так скромен, и сохраняет верность всем тем ценностям, которые тренеры вроде меня очень ценят. Есть много причин, почему я влюблен в него".

"Для меня он не только лучший в Англии, но и в мире. Для меня он лучший нападающий в мире", — цитирует Почеттино The Independent.



Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 20:10

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Последние комментарии:




  1. cristean2 23.09.2017 21:04 # cristean2
    Ну значит пора Арсенал тренировать, достойная замена Венгре.

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  2. chebrec 23.09.2017 20:50 # chebrec
    Клопп делает мужчиной чемба
    Пакет влюблен в кейна
    гамасеки геть

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  3. askarko 23.09.2017 20:44 # askarko
    кто у кого отпылесосит непонятно

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  4. fupler 23.09.2017 20:33 # fupler
    пидоры

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  5. dragonishka 23.09.2017 20:19 # dragonishka
    Позовите Мелвуда, "односезонка" снова ссыт на него.

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  6. gucman 23.09.2017 20:17 # gucman
    Сейчас начнется

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  7. best-fanunited 23.09.2017 20:15 # best-fanunited
    ясненько

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