Почеттино: "Я влюблен в Кейна"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что "влюблен" в своего нападающего Харри Кейна.
В субботу Кейн оформил свой четвертый хет-трик в этом месяце, учитывая матчи клуба и сборной. Очередные голы Харри помогли "шпорам" одержать победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:3.
После третьей кряду выездной победы в этом сезоне Премьер-Лиги Почеттино похвалил своего подопечного, назвав Кейна лучшим нападающим в мире.
"Мне сложно найти слова, чтобы описать его. Я влюблен в него, как влюблены фанаты, как влюблены партнеры по команде".
"Он так скромен, и сохраняет верность всем тем ценностям, которые тренеры вроде меня очень ценят. Есть много причин, почему я влюблен в него".
"Для меня он не только лучший в Англии, но и в мире. Для меня он лучший нападающий в мире", — цитирует Почеттино The Independent.
23.09.2017 20:10
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Ну значит пора Арсенал тренировать, достойная замена Венгре.
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Клопп делает мужчиной чемба
Пакет влюблен в кейна
гамасеки геть
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кто у кого отпылесосит непонятно
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пидоры
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Позовите Мелвуда, "односезонка" снова ссыт на него.
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Сейчас начнется
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ясненько
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