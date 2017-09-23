Почеттино: "Я влюблен в Кейна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что "влюблен" в своего нападающего Харри Кейна.

В субботу Кейн оформил свой четвертый хет-трик в этом месяце, учитывая матчи клуба и сборной. Очередные голы Харри помогли "шпорам" одержать победу над "Вест Хэмом" со счетом 2:3.



После третьей кряду выездной победы в этом сезоне Премьер-Лиги Почеттино похвалил своего подопечного, назвав Кейна лучшим нападающим в мире.



"Мне сложно найти слова, чтобы описать его. Я влюблен в него, как влюблены фанаты, как влюблены партнеры по команде".



"Он так скромен, и сохраняет верность всем тем ценностям, которые тренеры вроде меня очень ценят. Есть много причин, почему я влюблен в него".



"Для меня он не только лучший в Англии, но и в мире. Для меня он лучший нападающий в мире", — цитирует Почеттино The Independent.