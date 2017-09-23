"Сити" нанес "Пэлас" очередное поражение

"Кристал Пэлас" продлил свою унизительную серию из "сухих" поражений на старте нового сезона, на сей раз пропустив сразу пять голов без ответа в гостях у "Манчестер Сити".

В старте у "горожан" произошло аж восемь изменений по сравнению с победой 1:2 над "Вест Бромвичем" в Кубке Лиги. Хосеп Гвардиола разбил связку Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, оставив бразильца в запасе.



Впервые в сезоне в стартовом составе "орлов" появился защитник Мамаду Сако. Также место в линии обороны получил Тимоти Фосу-Менса.



Уже в самом начале матча мяч едва не влетел в ворота голкипера гостей Уэйна Хеннесси. Это Сако, головой прерывая передачу Кевина Де Брюйне, попал в собственную штангу.



В дальнейшем "Пэлас" почти не выходил со своей половины поля, и лишь Рубен Лофтус-Чик имел неплохой момент, чтобы преподнести сенсацию, но со считанных метров не попал в ворота.



"Сити" пришлось потрудиться, чтобы взломать насыщенную оборону гостей, но в самой концовке тайма взятие ворот все-таки случилось. Отличился Лерой Сане, на скорости перекинув мяч через защитника, а вторым касанием пробив под Хеннесси — 1:0.



Гол раскрепостил "горожан", и во втором тайме они играли в свое удовольствие. На 51-й минуте Сане ворвался в штрафную площадь по левому краю, после чего вырезал мяч на противоположный край подключившемуся Рахиму Стерлингу, а тот пробил в касание — 2:0.



Прошло еще восемь минут, и счет стал разгромным. Де Брюйне выполнил заброс на правый край штрафной, а Серхио Агуэро в касание перевел мяч в центр вратарской, и Стерлинг уже не мог промахнуться — 3:0.



В концовке матча Серхио Агуэро головой замкнул передачу Сане — 4:0. А затем вышедший на замену Фабиан Дельф пробил с дистанции, установив окончательный счет — 5:0.



"Кристал Пэлас" сражался лишь до тех пор, пока не пропустил первый гол. После этого команда Роя Ходжсона перестала сопротивляться, позволив "Сити" сильно улучшить свою разницу мячей и благодаря этому возглавить Премьер-Лигу.



"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче