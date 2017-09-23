"Сити" нанес "Пэлас" очередное поражение
"Кристал Пэлас" продлил свою унизительную серию из "сухих" поражений на старте нового сезона, на сей раз пропустив сразу пять голов без ответа в гостях у "Манчестер Сити".
В старте у "горожан" произошло аж восемь изменений по сравнению с победой 1:2 над "Вест Бромвичем" в Кубке Лиги. Хосеп Гвардиола разбил связку Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, оставив бразильца в запасе.
Впервые в сезоне в стартовом составе "орлов" появился защитник Мамаду Сако. Также место в линии обороны получил Тимоти Фосу-Менса.
Уже в самом начале матча мяч едва не влетел в ворота голкипера гостей Уэйна Хеннесси. Это Сако, головой прерывая передачу Кевина Де Брюйне, попал в собственную штангу.
В дальнейшем "Пэлас" почти не выходил со своей половины поля, и лишь Рубен Лофтус-Чик имел неплохой момент, чтобы преподнести сенсацию, но со считанных метров не попал в ворота.
"Сити" пришлось потрудиться, чтобы взломать насыщенную оборону гостей, но в самой концовке тайма взятие ворот все-таки случилось. Отличился Лерой Сане, на скорости перекинув мяч через защитника, а вторым касанием пробив под Хеннесси — 1:0.
Гол раскрепостил "горожан", и во втором тайме они играли в свое удовольствие. На 51-й минуте Сане ворвался в штрафную площадь по левому краю, после чего вырезал мяч на противоположный край подключившемуся Рахиму Стерлингу, а тот пробил в касание — 2:0.
Прошло еще восемь минут, и счет стал разгромным. Де Брюйне выполнил заброс на правый край штрафной, а Серхио Агуэро в касание перевел мяч в центр вратарской, и Стерлинг уже не мог промахнуться — 3:0.
В концовке матча Серхио Агуэро головой замкнул передачу Сане — 4:0. А затем вышедший на замену Фабиан Дельф пробил с дистанции, установив окончательный счет — 5:0.
"Кристал Пэлас" сражался лишь до тех пор, пока не пропустил первый гол. После этого команда Роя Ходжсона перестала сопротивляться, позволив "Сити" сильно улучшить свою разницу мячей и благодаря этому возглавить Премьер-Лигу.
"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
23.09.2017 19:05
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Последние комментарии:
дноврен уже пожарит.
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МС рано вышел на пик формы...Дурачек Гвардиола...
Как раз все карты в руках у Скума.
МС выдохнется 99% и будет всерать таким командам или играть в ничейки во второй половине сезона.
По сути будет выглядеть как сейчас Реал М, который сдулся и игроков не узнать.
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Ливерпуль не выиграет
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Батчуайи, после Ноттингем Форест : Мората, я вызываю тебя на батл!
Мората, псоле Сток Сити: ОК, вызов принят))
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Посмотрел процент владения мячом в матче со святыми. Моур рили уебок. Это за гранью понимания
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ЧЕ там как там самый топовый экс защитники лфк которого Клопп загнобил?
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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что за несколько дней до матча с "Вест Хэмом" пригласил всю команду в один из лондонских ресторанов.
"У нас был замечательный ужин вместе со всеми футболистами и тренерским штабом. Я пригласил их всех, ведь сами меня они не приглашают.
Петухи есть петухи.
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Да пока что такому Сити нечего противопоставить!
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норм так сити фармит себе стату забитых/пропущенных на бомжах. 5 Пэласу, 6 Уотфорду, 5 лфц.
бедное членче следующее(
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ща покекаем над ливеркой))
а где пропали пол-шарк и ларго-винч?)
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также мощно сити и в прошлом сезоне начинал. надеюсь помните чем все закончилось
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К О Р О Л И ! ! !
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Надругаться над телом мёртвого Пэласа большого ума не надо.
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хендорсон в старте = гг вп лейсестер.
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сити машина, в следующем туре интересный матч ожидается
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Сане просто лучший
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чё то дохуя сенсация в один вечер. Не находите?
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3)Челси 13
11)ливерка 8
орууу))))))
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ЛФК твой выход.
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Мората хорош, догнал Агуэро по голом, хорошо заменил Косту (:
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