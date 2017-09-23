"Сити" нанес "Пэлас" очередное поражение

Рахим Стерлинг и Лерой Сане "Кристал Пэлас" продлил свою унизительную серию из "сухих" поражений на старте нового сезона, на сей раз пропустив сразу пять голов без ответа в гостях у "Манчестер Сити".

В старте у "горожан" произошло аж восемь изменений по сравнению с победой 1:2 над "Вест Бромвичем" в Кубке Лиги. Хосеп Гвардиола разбил связку Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, оставив бразильца в запасе.

Впервые в сезоне в стартовом составе "орлов" появился защитник Мамаду Сако. Также место в линии обороны получил Тимоти Фосу-Менса.

Уже в самом начале матча мяч едва не влетел в ворота голкипера гостей Уэйна Хеннесси. Это Сако, головой прерывая передачу Кевина Де Брюйне, попал в собственную штангу.

В дальнейшем "Пэлас" почти не выходил со своей половины поля, и лишь Рубен Лофтус-Чик имел неплохой момент, чтобы преподнести сенсацию, но со считанных метров не попал в ворота.

"Сити" пришлось потрудиться, чтобы взломать насыщенную оборону гостей, но в самой концовке тайма взятие ворот все-таки случилось. Отличился Лерой Сане, на скорости перекинув мяч через защитника, а вторым касанием пробив под Хеннесси — 1:0.

Гол раскрепостил "горожан", и во втором тайме они играли в свое удовольствие. На 51-й минуте Сане ворвался в штрафную площадь по левому краю, после чего вырезал мяч на противоположный край подключившемуся Рахиму Стерлингу, а тот пробил в касание — 2:0.

Прошло еще восемь минут, и счет стал разгромным. Де Брюйне выполнил заброс на правый край штрафной, а Серхио Агуэро в касание перевел мяч в центр вратарской, и Стерлинг уже не мог промахнуться — 3:0.

В концовке матча Серхио Агуэро головой замкнул передачу Сане — 4:0. А затем вышедший на замену Фабиан Дельф пробил с дистанции, установив окончательный счет — 5:0.

"Кристал Пэлас" сражался лишь до тех пор, пока не пропустил первый гол. После этого команда Роя Ходжсона перестала сопротивляться, позволив "Сити" сильно улучшить свою разницу мячей и благодаря этому возглавить Премьер-Лигу.

"Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 19:05

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Последние комментарии:




  1. electric 23.09.2017 19:32 # electric
    дноврен уже пожарит.

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  2. skychnie-oboi 23.09.2017 19:30 # skychnie-oboi
    МС рано вышел на пик формы...Дурачек Гвардиола...
    Как раз все карты в руках у Скума.
    МС выдохнется 99% и будет всерать таким командам или играть в ничейки во второй половине сезона.
    По сути будет выглядеть как сейчас Реал М, который сдулся и игроков не узнать.

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  3. awesome-arsenal 23.09.2017 19:30 # awesome-arsenal
    Ливерпуль не выиграет

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  4. second005 23.09.2017 19:29 # second005
    Батчуайи, после Ноттингем Форест : Мората, я вызываю тебя на батл!

    Мората, псоле Сток Сити: ОК, вызов принят))

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  5. stepan-jam-boss 23.09.2017 19:28 # stepan-jam-boss
    Посмотрел процент владения мячом в матче со святыми. Моур рили уебок. Это за гранью понимания

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  6. gerrard08 23.09.2017 19:28 # gerrard08
    ЧЕ там как там самый топовый экс защитники лфк которого Клопп загнобил?

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  7. antivariant 23.09.2017 19:27 # antivariant
    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что за несколько дней до матча с "Вест Хэмом" пригласил всю команду в один из лондонских ресторанов.
    "У нас был замечательный ужин вместе со всеми футболистами и тренерским штабом. Я пригласил их всех, ведь сами меня они не приглашают.
    Петухи есть петухи.

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  8. mickey 23.09.2017 19:26 # mickey
    Да пока что такому Сити нечего противопоставить!

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  9. imfake 23.09.2017 19:26 # imfake
    норм так сити фармит себе стату забитых/пропущенных на бомжах. 5 Пэласу, 6 Уотфорду, 5 лфц.
    бедное членче следующее(

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  10. bezviz 23.09.2017 19:25 # bezviz
    ща покекаем над ливеркой))

    а где пропали пол-шарк и ларго-винч?)

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  11. yen33 23.09.2017 19:25 # yen33
    также мощно сити и в прошлом сезоне начинал. надеюсь помните чем все закончилось

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  12. mancityman 23.09.2017 19:24 # mancityman
    К О Р О Л И ! ! !

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  13. sausage 23.09.2017 19:23 # sausage
    Надругаться над телом мёртвого Пэласа большого ума не надо.

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  14. electric 23.09.2017 19:23 # electric
    хендорсон в старте = гг вп лейсестер.

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  15. manutd-20champ 23.09.2017 19:20 # manutd-20champ
    сити машина, в следующем туре интересный матч ожидается

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  16. maxvel 23.09.2017 19:18 # maxvel
    Сане просто лучший

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  17. electric 23.09.2017 19:14 # electric
    чё то дохуя сенсация в один вечер. Не находите?

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  18. bezviz 23.09.2017 19:14 # bezviz
    3)Челси 13
    11)ливерка 8

    орууу))))))

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  19. chr1s8rown 23.09.2017 19:13 # chr1s8rown
    ЛФК твой выход.

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  20. wymkentski 23.09.2017 19:13 # wymkentski
    Мората хорош, догнал Агуэро по голом, хорошо заменил Косту (:

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