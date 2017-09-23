"Юнайтед" выстрадал победу против "Саутгемптона"
Единственный гол Ромелу Лукаку позволил "Манчестер Юнайтед" добыть трудовую победу против "Саутгемптона" — 0:1.
Стартовый состав "святых" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Кристал Пэлас", а это означает, что Виргил Ван Дейк вновь остался на лавке.
Решил не менять основу относительно последнего матча в Премьер-Лиге и тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Люк Шоу даже не попал в число запасных.
Матч начался в невысоком темпе, и хотя хозяева "Сент Мэри" чувствовали себя весьма уверенно, уже на 20-й минуте они пропустили. Эшли Янг классно раскачал защитника на левом фланге, после чего навесил на линию вратарской. Голкипер Фрэйзер Форстер остановил удар головой Ромелу Лукаку, но перед добиванием бельгийца в упор оказался бессилен — 0:1.
Гол придал "Юнайтед" уверенности. Подопечные Моуриньо действовали активно и размашисто, тогда как у "Саутгемптона" игра не ладилась.
Лишь после перерыва у "святых" стало хоть что-то получаться, им удалось создать некоторое подобие давления. На 66-й минуте гости едва не наказали заигравшегося соперника, однако Форстер ногами отразил удар Лукаку из пределов штрафной.
С течением времени натиск "Саутгемптона" все нарастал, а в концовке матча Моуриньо и вовсе пришлось выставить "автобус" у своих ворот. Однако "дьяволы" избежали роковых ошибок.
"Юнайтед" очень легко открыл счет и в дальнейшем заметно превосходил соперника, но досрочно прикончить интригу не смог, чем обеспечил себе тяжелейший второй тайм. Однако обошлось без ошибок, и команда Моуриньо оформила очередную победу.
"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
23.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
При САФе тоже так играли, в итоге выйграли АПЛ
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Худшая их игра
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что-то пошло не так, но.... всяко бывает. главное есть победа.
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Отсутствие Погба сказывается
(ответить)
Сразу видно, что играли в режиме экономии, так как впереди игра в Москве.
Источник: http://fapl.ru/posts/57477/?c=1#c6503279
)))))))))
вот только не говорите, что это не смешно) экономили силы перед игрой в Москве)) Отбиваясь блять от днин всяких) Расскажите этому петуху, что игра в обороне расходует больше сил. чем игра в отаке. Ну плизки. чист па-пасански.
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Сразу видно, что играли в режиме экономии, так как впереди игра в Москве. Главное победа и очередная сухая игра! Саутгемптон молодцы, заслуживали очко, но все таки знали что МЮ наголово сильней!
(ответить)
3 очка не пахнут (с.) мотематики, любящие нюхать чужие очки
(ответить)
Остановите кто-нибудь этих топариков
http://prntscr.com/gorf0d
(ответить)
Лукака топарь нереальный, тащит один всю команду, царь обезьян прост.
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Я бы просто не понял команду, если б потеряли здесь свои же очки. Второй тайм забыть. Это было за гранью понимания. Единственный приятный момент - 3 очка при такой комшарной игре.
Моуру надо срочно что-то иное придумывать в выездной тактической модели игры. Иначе, чувствую, против топов в гостях МЮ будет еще то "зрелище" вытворять. Категорически нельзя настолько глубоко отваливаться в оборону без всякого намека на контригру. Святые были ни о чем. То, что они показывали во второй тайме при владении в 70%, и давлением толком назвать нельзя, нужно было прикончить игру!
Ну и Рэша давно пора на банку посадить, Тохе дать шанс.
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6 защитников дабы удержать победу над Сотоном...это по Чмоуру и муму. Но на войне все средства хороши(
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ну вот оно, пошли сложные матчи у скама)) это не может не радовать, скоро посыпятся, без погбы еще, вообщем ждемс теперь нытье скамов))
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Сити машина. лысый видимо не такой уж и плохой тренер
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Очень трудная игра. Главное что есть победа. Впереди выезд в Москву. Всех с победой!!!
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3 очка не пахнут .
Чемпионская поступь продолжается
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Блин, как же бомбит, просто нереально!!! Тут ничейка минимум, МИНИМУМ должна быть, гребаные краснозадые
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Бедный Пэлас
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С IIo6eDoЙ
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Сыграли пздц говняно, без вариантов худший матч сезона по качеству игры, но победили.
Моур, ты заебал.
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Просто нет слов, это отскок сезона. Откуда такая пруха... Надеюсь, потом все бумерангом прилетит
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