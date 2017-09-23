"Юнайтед" выстрадал победу против "Саутгемптона"

Единственный гол Ромелу Лукаку позволил "Манчестер Юнайтед" добыть трудовую победу против "Саутгемптона" — 0:1.

Стартовый состав "святых" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Кристал Пэлас", а это означает, что Виргил Ван Дейк вновь остался на лавке.



Решил не менять основу относительно последнего матча в Премьер-Лиге и тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Люк Шоу даже не попал в число запасных.



Матч начался в невысоком темпе, и хотя хозяева "Сент Мэри" чувствовали себя весьма уверенно, уже на 20-й минуте они пропустили. Эшли Янг классно раскачал защитника на левом фланге, после чего навесил на линию вратарской. Голкипер Фрэйзер Форстер остановил удар головой Ромелу Лукаку, но перед добиванием бельгийца в упор оказался бессилен — 0:1.



Гол придал "Юнайтед" уверенности. Подопечные Моуриньо действовали активно и размашисто, тогда как у "Саутгемптона" игра не ладилась.



Лишь после перерыва у "святых" стало хоть что-то получаться, им удалось создать некоторое подобие давления. На 66-й минуте гости едва не наказали заигравшегося соперника, однако Форстер ногами отразил удар Лукаку из пределов штрафной.



С течением времени натиск "Саутгемптона" все нарастал, а в концовке матча Моуриньо и вовсе пришлось выставить "автобус" у своих ворот. Однако "дьяволы" избежали роковых ошибок.



"Юнайтед" очень легко открыл счет и в дальнейшем заметно превосходил соперника, но досрочно прикончить интригу не смог, чем обеспечил себе тяжелейший второй тайм. Однако обошлось без ошибок, и команда Моуриньо оформила очередную победу.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче