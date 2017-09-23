"Юнайтед" выстрадал победу против "Саутгемптона"

Ромелу Лукаку Единственный гол Ромелу Лукаку позволил "Манчестер Юнайтед" добыть трудовую победу против "Саутгемптона" — 0:1.

Стартовый состав "святых" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Кристал Пэлас", а это означает, что Виргил Ван Дейк вновь остался на лавке.

Решил не менять основу относительно последнего матча в Премьер-Лиге и тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. Люк Шоу даже не попал в число запасных.

Матч начался в невысоком темпе, и хотя хозяева "Сент Мэри" чувствовали себя весьма уверенно, уже на 20-й минуте они пропустили. Эшли Янг классно раскачал защитника на левом фланге, после чего навесил на линию вратарской. Голкипер Фрэйзер Форстер остановил удар головой Ромелу Лукаку, но перед добиванием бельгийца в упор оказался бессилен — 0:1.

Гол придал "Юнайтед" уверенности. Подопечные Моуриньо действовали активно и размашисто, тогда как у "Саутгемптона" игра не ладилась.

Лишь после перерыва у "святых" стало хоть что-то получаться, им удалось создать некоторое подобие давления. На 66-й минуте гости едва не наказали заигравшегося соперника, однако Форстер ногами отразил удар Лукаку из пределов штрафной.

С течением времени натиск "Саутгемптона" все нарастал, а в концовке матча Моуриньо и вовсе пришлось выставить "автобус" у своих ворот. Однако "дьяволы" избежали роковых ошибок.

"Юнайтед" очень легко открыл счет и в дальнейшем заметно превосходил соперника, но досрочно прикончить интригу не смог, чем обеспечил себе тяжелейший второй тайм. Однако обошлось без ошибок, и команда Моуриньо оформила очередную победу.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1811

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Последние комментарии:




  1. alishka95 23.09.2017 19:30 # alishka95
    При САФе тоже так играли, в итоге выйграли АПЛ

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  2. havedriven 23.09.2017 19:21 # havedriven
    Худшая их игра

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  3. manutd-20champ 23.09.2017 19:17 # manutd-20champ
    что-то пошло не так, но.... всяко бывает. главное есть победа.

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  4. herrera-21 23.09.2017 19:17 # herrera-21
    Отсутствие Погба сказывается

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  5. don-antonio 23.09.2017 19:16 # don-antonio
    Сразу видно, что играли в режиме экономии, так как впереди игра в Москве.

    Источник: http://fapl.ru/posts/57477/?c=1#c6503279
    )))))))))
    вот только не говорите, что это не смешно) экономили силы перед игрой в Москве)) Отбиваясь блять от днин всяких) Расскажите этому петуху, что игра в обороне расходует больше сил. чем игра в отаке. Ну плизки. чист па-пасански.

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  6. cleverley88 23.09.2017 19:14 # cleverley88
    Сразу видно, что играли в режиме экономии, так как впереди игра в Москве. Главное победа и очередная сухая игра! Саутгемптон молодцы, заслуживали очко, но все таки знали что МЮ наголово сильней!

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  7. don-antonio 23.09.2017 19:13 # don-antonio
    3 очка не пахнут (с.) мотематики, любящие нюхать чужие очки

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  8. don-antonio 23.09.2017 19:12 # don-antonio
    Остановите кто-нибудь этих топариков
    http://prntscr.com/gorf0d

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  9. alexomck 23.09.2017 19:12 # alexomck
    Лукака топарь нереальный, тащит один всю команду, царь обезьян прост.

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  10. dayver 23.09.2017 19:09 # dayver
    Я бы просто не понял команду, если б потеряли здесь свои же очки. Второй тайм забыть. Это было за гранью понимания. Единственный приятный момент - 3 очка при такой комшарной игре.

    Моуру надо срочно что-то иное придумывать в выездной тактической модели игры. Иначе, чувствую, против топов в гостях МЮ будет еще то "зрелище" вытворять. Категорически нельзя настолько глубоко отваливаться в оборону без всякого намека на контригру. Святые были ни о чем. То, что они показывали во второй тайме при владении в 70%, и давлением толком назвать нельзя, нужно было прикончить игру!
    Ну и Рэша давно пора на банку посадить, Тохе дать шанс.

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  11. moskofidi 23.09.2017 19:09 # moskofidi
    6 защитников дабы удержать победу над Сотоном...это по Чмоуру и муму. Но на войне все средства хороши(

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  12. bezviz 23.09.2017 19:08 # bezviz
    ну вот оно, пошли сложные матчи у скама)) это не может не радовать, скоро посыпятся, без погбы еще, вообщем ждемс теперь нытье скамов))

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  13. spartan 23.09.2017 19:07 # spartan
    Сити машина. лысый видимо не такой уж и плохой тренер

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  14. manreds 23.09.2017 19:07 # manreds
    Очень трудная игра. Главное что есть победа. Впереди выезд в Москву. Всех с победой!!!

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  15. barstreetboy 23.09.2017 19:06 # barstreetboy
    3 очка не пахнут .
    Чемпионская поступь продолжается

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  16. fapl4ever 23.09.2017 19:06 # fapl4ever
    Блин, как же бомбит, просто нереально!!! Тут ничейка минимум, МИНИМУМ должна быть, гребаные краснозадые

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  17. bratella 23.09.2017 19:05 # bratella
    Бедный Пэлас

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  18. farot 23.09.2017 19:04 # farot
    С IIo6eDoЙ

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  19. new-day 23.09.2017 19:03 # new-day
    Сыграли пздц говняно, без вариантов худший матч сезона по качеству игры, но победили.
    Моур, ты заебал.

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  20. fapl4ever 23.09.2017 19:02 # fapl4ever
    Просто нет слов, это отскок сезона. Откуда такая пруха... Надеюсь, потом все бумерангом прилетит

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