"Челси" сокрушил "Стоук" при помощи Мораты
Хет-трик Альваро Мораты позволил "Челси" одержать крупную выездную победу в гостях у "Стоука" — 0:4.
"Гончары" недосчитались защитников Курта Зума и Кевина Виммера — из-за условий аренды и травмы, соответственно. Вместо них появились Глен Джонсон и Рамадан Собхи.
Наставник "синих" Антонио Конте приберег Эдена Азара на лавке. Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен составили компанию Сесару Аспиликуэте в линии обороны.
Гостям потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет в этом матче. Аспиликуэта со своей половины поля сделал заброс вперед на выход Альваро Мораты, который первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо голкипера — 0:1. Причем пробил испанец ногой!
В дальнейшем "Челси" уверенно контролировал игру, и на 30-й минуте соперник дрогнул под давлением. Даррен Флетчер неосмотрительно скинул мяч своему партнеру грудью, в результате чего Педро совершил перехват и нанес мощный удар с линии штрафной — 0:2.
В концовке первого тайма "Стоук" несколько оживился, но так и не доставил проблем голкиперу "синих" Тибо Куртуа. Зато после перерыва хозяева добавили еще и, наконец, принялись создавать опасность около штрафной чемпиона.
Однако "Челси" достойно выдержал это давление, а на 77-й минуте наказал соперника за потерю мяч в центре поля. Мората совершил рывок мимо трех игроков соперника в штрафную, а затем пробил мимо голкипера — 0:3.
На 82-й минуте "гончары" пропустили еще раз. Вышедший на замену Сеск Фабрегас забросил мяч в штрафную, Аспиликуэта сделал скидку грудью на Морату, а тот с пары метров ткнул снаряд в ворота — 0:4.
С матчем Лиги Чемпионов на носу "Челси" решил не идти за третьим голом и во втором тайме отдал инициативу сопернику, однако "Стоук" попался в эту ловушку и в итоге потерпел сокрушительные поражение.
"Стоук" — "Челси". Отчет о матче
23.09.2017 18:50
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Последние комментарии:
кам шот от мораты, на хари экспертов считавших его деревом ниже пояса!
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Если Виллиан выйдет с Сити, максимум ничья
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Мората красавец! Три головой, три ногой.
Всех синих с победой и хэт триком Мораты!
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Ни хера себе скамейка у Реала, надо ещё кого-нибудь взять.
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Очень рад победе,особенно за Морату и Аспиликуету
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Показали скюму как нужно разбираться с лесорубами на их лесопилке.
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Морату прорвало, его день, красавчик. Только вот с Марадоной и "прошёл пол Стоука" пенсы, как всегда, переборщили.
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пздц, не вовремя у нас матч с мс.
заебись хоть дома.
эти пидарасы чет раззабивались.
А у нас как раз сложный матч выездной с атмд посреди недели.
фа пидары
зы мората топ, все хэйтеры идут нахой
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за 57 млн Топаря с большой буквы купили
на минуточку. мартиаль 65 млн - днище
окс 40 млн - полное днище
мукака 100 млн - днище, но пока забивает когда команда играет норм
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Щас бы радоваться победе над Стоуком в гостях, мдааа.
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Всего-лишь 6 матчей понадобилось человеку, что-бы оформить хет-трик, ну не топарь-ли?!
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Марата 3 с ноги а мог еше парочку в концовке
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Жаль покер не оформил, пару сантиметриков не хватило, в любом случае лютый топарь.
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Хороший матч, но стоит признать, что Стоук силён. Челси с победой, Альваро с почином)
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Мората красавчик
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просто бизнес кар.
Осталось теперь разгромить Атлетико 0 - 0
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ах да, Мората топарь
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Мората лучше Кейна
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Скорей бы Атлетико
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с победой
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