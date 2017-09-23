"Челси" сокрушил "Стоук" при помощи Мораты

Хет-трик Альваро Мораты позволил "Челси" одержать крупную выездную победу в гостях у "Стоука" — 0:4.

"Гончары" недосчитались защитников Курта Зума и Кевина Виммера — из-за условий аренды и травмы, соответственно. Вместо них появились Глен Джонсон и Рамадан Собхи.



Наставник "синих" Антонио Конте приберег Эдена Азара на лавке. Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен составили компанию Сесару Аспиликуэте в линии обороны.



Гостям потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет в этом матче. Аспиликуэта со своей половины поля сделал заброс вперед на выход Альваро Мораты, который первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо голкипера — 0:1. Причем пробил испанец ногой!



В дальнейшем "Челси" уверенно контролировал игру, и на 30-й минуте соперник дрогнул под давлением. Даррен Флетчер неосмотрительно скинул мяч своему партнеру грудью, в результате чего Педро совершил перехват и нанес мощный удар с линии штрафной — 0:2.



В концовке первого тайма "Стоук" несколько оживился, но так и не доставил проблем голкиперу "синих" Тибо Куртуа. Зато после перерыва хозяева добавили еще и, наконец, принялись создавать опасность около штрафной чемпиона.



Однако "Челси" достойно выдержал это давление, а на 77-й минуте наказал соперника за потерю мяч в центре поля. Мората совершил рывок мимо трех игроков соперника в штрафную, а затем пробил мимо голкипера — 0:3.



На 82-й минуте "гончары" пропустили еще раз. Вышедший на замену Сеск Фабрегас забросил мяч в штрафную, Аспиликуэта сделал скидку грудью на Морату, а тот с пары метров ткнул снаряд в ворота — 0:4.



С матчем Лиги Чемпионов на носу "Челси" решил не идти за третьим голом и во втором тайме отдал инициативу сопернику, однако "Стоук" попался в эту ловушку и в итоге потерпел сокрушительные поражение.



"Стоук" — "Челси". Отчет о матче