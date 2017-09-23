"Челси" сокрушил "Стоук" при помощи Мораты

Альваро Мората Хет-трик Альваро Мораты позволил "Челси" одержать крупную выездную победу в гостях у "Стоука" — 0:4.

"Гончары" недосчитались защитников Курта Зума и Кевина Виммера — из-за условий аренды и травмы, соответственно. Вместо них появились Глен Джонсон и Рамадан Собхи.

Наставник "синих" Антонио Конте приберег Эдена Азара на лавке. Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен составили компанию Сесару Аспиликуэте в линии обороны.

Гостям потребовалось всего две минуты, чтобы открыть счет в этом матче. Аспиликуэта со своей половины поля сделал заброс вперед на выход Альваро Мораты, который первым касанием обработал мяч, а вторым пробил мимо голкипера — 0:1. Причем пробил испанец ногой!

В дальнейшем "Челси" уверенно контролировал игру, и на 30-й минуте соперник дрогнул под давлением. Даррен Флетчер неосмотрительно скинул мяч своему партнеру грудью, в результате чего Педро совершил перехват и нанес мощный удар с линии штрафной — 0:2.

В концовке первого тайма "Стоук" несколько оживился, но так и не доставил проблем голкиперу "синих" Тибо Куртуа. Зато после перерыва хозяева добавили еще и, наконец, принялись создавать опасность около штрафной чемпиона.

Однако "Челси" достойно выдержал это давление, а на 77-й минуте наказал соперника за потерю мяч в центре поля. Мората совершил рывок мимо трех игроков соперника в штрафную, а затем пробил мимо голкипера — 0:3.

На 82-й минуте "гончары" пропустили еще раз. Вышедший на замену Сеск Фабрегас забросил мяч в штрафную, Аспиликуэта сделал скидку грудью на Морату, а тот с пары метров ткнул снаряд в ворота — 0:4.

С матчем Лиги Чемпионов на носу "Челси" решил не идти за третьим голом и во втором тайме отдал инициативу сопернику, однако "Стоук" попался в эту ловушку и в итоге потерпел сокрушительные поражение.

"Стоук" — "Челси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Стоук, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 18:50

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Последние комментарии:




  1. fupler 23.09.2017 19:28 # fupler
    кам шот от мораты, на хари экспертов считавших его деревом ниже пояса!

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  2. akado 23.09.2017 19:24 # akado
    Если Виллиан выйдет с Сити, максимум ничья

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  3. rollik707 23.09.2017 19:22 # rollik707
    Мората красавец! Три головой, три ногой.
    Всех синих с победой и хэт триком Мораты!

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  4. golokante 23.09.2017 19:06 # golokante
    Ни хера себе скамейка у Реала, надо ещё кого-нибудь взять.

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  5. morata9 23.09.2017 19:04 # morata9
    Очень рад победе,особенно за Морату и Аспиликуету

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  6. mata05 23.09.2017 19:01 # mata05
    Показали скюму как нужно разбираться с лесорубами на их лесопилке.

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  7. sausage 23.09.2017 18:58 # sausage
    Морату прорвало, его день, красавчик. Только вот с Марадоной и "прошёл пол Стоука" пенсы, как всегда, переборщили.

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  8. thegodfather 23.09.2017 18:57 # thegodfather
    пздц, не вовремя у нас матч с мс.
    заебись хоть дома.
    эти пидарасы чет раззабивались.
    А у нас как раз сложный матч выездной с атмд посреди недели.
    фа пидары


    зы мората топ, все хэйтеры идут нахой

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  9. bezviz 23.09.2017 18:57 # bezviz
    за 57 млн Топаря с большой буквы купили
    на минуточку. мартиаль 65 млн - днище
    окс 40 млн - полное днище
    мукака 100 млн - днище, но пока забивает когда команда играет норм

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  10. moskofidi 23.09.2017 18:57 # moskofidi
    Щас бы радоваться победе над Стоуком в гостях, мдааа.

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  11. cheltenham 23.09.2017 18:57 # cheltenham
    Всего-лишь 6 матчей понадобилось человеку, что-бы оформить хет-трик, ну не топарь-ли?!

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  12. chelsea1983 23.09.2017 18:56 # chelsea1983
    Марата 3 с ноги а мог еше парочку в концовке

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  13. cristean2 23.09.2017 18:56 # cristean2
    Жаль покер не оформил, пару сантиметриков не хватило, в любом случае лютый топарь.

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  14. hazardfan 23.09.2017 18:56 # hazardfan
    Хороший матч, но стоит признать, что Стоук силён. Челси с победой, Альваро с почином)

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  15. maxvel 23.09.2017 18:56 # maxvel
    Мората красавчик

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  16. farot 23.09.2017 18:56 # farot
    просто бизнес кар.
    Осталось теперь разгромить Атлетико 0 - 0

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  17. joker08 23.09.2017 18:55 # joker08
    ах да, Мората топарь

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  18. golokante 23.09.2017 18:55 # golokante
    Мората лучше Кейна

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  19. chelsea1983 23.09.2017 18:55 # chelsea1983
    Скорей бы Атлетико

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  20. joker08 23.09.2017 18:54 # joker08
    с победой

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