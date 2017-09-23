Юрген Клопп рассчитывает на Старриджа

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему рассчитывает на нападающего Даниэля Старриджа и не помышлял о его продаже минувшим летом.

В этом сезоне Премьер-Лиги Даниэль сыграл только три матча, включая два выхода в старте, а на поединок Кубка Лиги против "Лестера" посреди недели даже не попал в заявку. Однако на то у Клоппа была причина. Юрген отрицает предположения о том, что летом Старридж мог покинуть "Энфилд".



"Мы хорошо поговорили летом, и это было не так, чтобы он спрашивал, когда он может уйти, или куда он может уйти. Мы разговаривали о планах на этот сезон".



"Он важен для нас, и я бы мог взять его к "Лестеру" посреди недели, однако я могу выпустить на поле только 11 игроков, и Даниэль не вышел бы в старте. Поэтому мы приняли сознательное решение".



"Мы подумали, что вместо того, чтобы дать сыграть ему 10-20 минут после выхода на замену, будет лучше оставить его вне заявки и позволить тренироваться с удвоенным усилием для улучшения физической формы".



"Для лавки у нас были Дом Соланке и Данни Ингс. Чем больше Даниэль тренируется, тем лучше он становится, и это единственная причина его отсутствия", — цитирует Клоппа The Guardian.