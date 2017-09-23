"Тоттенхэм" удержал победу против "Вест Хэма"

Тоттенхэм Создав себе проблемы в концовке дерби против "Вест Хэма", "Тоттенхэм" все-таки выстоял и продлил свою 100-процентную серию на выезде в этом сезоне — 2:3.

Относительно безголевого матча против "Вест Бромвича" неделю назад тренер "молотобойцев" Славен Билич произвел три изменения в в стартовом составе своей команды, доверившись в том числе и Марко Арнаутовичу, ярко себя проявившему в поединке Кубка Лиги против "Болтона".

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино ограничился парой перестановок. Вингбеки Серж Орье и Бен Дэвис появились вместо Кирана Триппьера и Сон Хен Мина.

Присмотревшись к сопернику в первые полчаса, "Тоттенхэм" поспешил сделать счет комфортным. На 34-й минуте Кристиан Эриксен перехватил неточный пас Энди Кэрролла на своей половине поля и сделал передачу на правый фланг Деле Алли, а тот в свою очередь продвинулся вперед и навесил на голову Харри Кейну — 0:1.

Прошло четыре минуты, и Кейн сыграл на добивании в штрафной после того, как голкипер "Вест Хэма" Джо Харт отразил удар Алли — 0:2. Харри без сопротивления поразил пустовавший угол ворот.

Сделав счет комфортным, "шпоры" продолжили доминировать, и на 60-й минуте огорчили Харта еще раз. Кейн ударом со штрафного попал в штангу, Орье неудачно попытался сыграть на добивании, в результате чего мяч отскочил к Эриксену, и тот в касание поразил нижний угол ворот — 0:3.

"Молотобойцы" выглядели раздавленными, однако на 65-й минуте им внезапно удалось отыграть один гол. Хавьер Эрнандес сыграл головой на дальней штанге после подачи углового и скидки от Жозе Фонте — 1:3.

На 70-й минуте игра дополнительно усложнилась для "Тоттенхэма", потому что Орье схлопотал вторую желтую карточку от рефери Майкла Оливера и оставил свою команду вдесятером.

Внезапно полученное численное преимущество, поддержка трибун и сделанные Биличем замены позволили "Вест Хэму" перехватить инициативу и заставить соперника обороняться. Оказываемое хозяевами давление принесло свои плоды. На 87-й минуте Шейху Куяте вколотил мяч головой под перекладину после навеса от Артура Масуаку — 2:3.

Заключительные минуты матча вышли напряженными, полностью в духе дерби, но "Тоттенхэм" все-таки удержал победу.

Победа, которая в начале второго тайма казалась гарантированной, едва не ускользнула от "Тоттенхэма" в концовке матча. "Вест Хэм" преобразился в заключительные полчаса и заставил соперника попотеть и понервничать ради этих трех очков.

"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2017 16:30

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Последние комментарии:




  1. liverfun 23.09.2017 17:56 # liverfun
    ну вот наберут чилсы свои очередные очки, но у кого повернется язык сказать, что они заслужили победу, что превзошли соперника. приезжать к середняку, стоять в защите и ловить того на ошибках. так блевотно даже маню не играет, а это показатель. не представляю кому может такое нравиться. если б не 100% реализация, боролись бы за выживание.
    чупо-мотинг топ так-то, сток двигается неплохо

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  2. red-devil-4ever 23.09.2017 17:48 # red-devil-4ever
    нормуль, Саут в принципе вообще без моментов, хорошо что Фелла не травмировали
    только я б Марса выпустил вместо Рэша, к какой 60 минуте

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  3. golokante 23.09.2017 17:48 # golokante
    Календарь тяжёлый у Челси. Выезды к Тоттх и Стоуку похуй прут как бульдозер. Как бы опять Ман Сити в штангу не въебался с чемпионством.

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  4. mancityman 23.09.2017 17:46 # mancityman
    Какой же Сане Топарь

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  5. wengerrrro 23.09.2017 17:46 # wengerrrro
    вот тупо сити мог 2 забивать - агуэро и сильва на сане не отдавали
    в итоге этот топарь запихал, красавец

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  6. evilass 23.09.2017 17:46 # evilass
    как же тяжело забить Челси...

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  7. chebrec 23.09.2017 17:46 # chebrec
    Спойлер к фильму ОНО кто не смотрел не заходите

    https://www.youtube.com/watch?v=6jtUtjyP684

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  8. wengerrrro 23.09.2017 17:44 # wengerrrro
    сити днище

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  9. imf-tau 23.09.2017 17:43 # imf-tau
    Янг запыхался, надо в перерыве поменять его.

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  10. antivariant 23.09.2017 17:42 # antivariant
    Сколько голубые акулы забили?

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  11. imf-tau 23.09.2017 17:41 # imf-tau
    Мората и Лукака пока показывают за что за них такие деньги платят.

    Лолкосет и Солянка пока посасывают.

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  12. chebrec 23.09.2017 17:38 # chebrec
    Вильям дубов из стоука как стоячих обходит

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  13. cristean2 23.09.2017 17:34 # cristean2
    Изи, с середняками вроде Арсенала и Бернли конечно еще возникают проблемы, но за то сильные команды вроде ТТХ и Стоука побеждаем легко, так со всеми будет, просто не сыгрались еще новички.

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  14. katy-perry 23.09.2017 17:33 # katy-perry
    Учись лузерхуй как надо реализовывать

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  15. chebrec 23.09.2017 17:33 # chebrec
    Ален актриса

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  16. golokante 23.09.2017 17:33 # golokante
    Фабрегас Азар на скамейке причём

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  17. golokante 23.09.2017 17:32 # golokante
    Челси два удара два гола

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  18. bezviz 23.09.2017 17:32 # bezviz
    а где там гг со своим ляказетом? ко ко ко ляказет забьет больше Мораты и мукаки, ко ко ко он дешевле))

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  19. farot 23.09.2017 17:31 # farot
    Педро Педро Педро

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  20. liverfun 23.09.2017 17:31 # liverfun
    ахаха, 2 из 2ух.

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