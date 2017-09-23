"Тоттенхэм" удержал победу против "Вест Хэма"
Создав себе проблемы в концовке дерби против "Вест Хэма", "Тоттенхэм" все-таки выстоял и продлил свою 100-процентную серию на выезде в этом сезоне — 2:3.
Относительно безголевого матча против "Вест Бромвича" неделю назад тренер "молотобойцев" Славен Билич произвел три изменения в в стартовом составе своей команды, доверившись в том числе и Марко Арнаутовичу, ярко себя проявившему в поединке Кубка Лиги против "Болтона".
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино ограничился парой перестановок. Вингбеки Серж Орье и Бен Дэвис появились вместо Кирана Триппьера и Сон Хен Мина.
Присмотревшись к сопернику в первые полчаса, "Тоттенхэм" поспешил сделать счет комфортным. На 34-й минуте Кристиан Эриксен перехватил неточный пас Энди Кэрролла на своей половине поля и сделал передачу на правый фланг Деле Алли, а тот в свою очередь продвинулся вперед и навесил на голову Харри Кейну — 0:1.
Прошло четыре минуты, и Кейн сыграл на добивании в штрафной после того, как голкипер "Вест Хэма" Джо Харт отразил удар Алли — 0:2. Харри без сопротивления поразил пустовавший угол ворот.
Сделав счет комфортным, "шпоры" продолжили доминировать, и на 60-й минуте огорчили Харта еще раз. Кейн ударом со штрафного попал в штангу, Орье неудачно попытался сыграть на добивании, в результате чего мяч отскочил к Эриксену, и тот в касание поразил нижний угол ворот — 0:3.
"Молотобойцы" выглядели раздавленными, однако на 65-й минуте им внезапно удалось отыграть один гол. Хавьер Эрнандес сыграл головой на дальней штанге после подачи углового и скидки от Жозе Фонте — 1:3.
На 70-й минуте игра дополнительно усложнилась для "Тоттенхэма", потому что Орье схлопотал вторую желтую карточку от рефери Майкла Оливера и оставил свою команду вдесятером.
Внезапно полученное численное преимущество, поддержка трибун и сделанные Биличем замены позволили "Вест Хэму" перехватить инициативу и заставить соперника обороняться. Оказываемое хозяевами давление принесло свои плоды. На 87-й минуте Шейху Куяте вколотил мяч головой под перекладину после навеса от Артура Масуаку — 2:3.
Заключительные минуты матча вышли напряженными, полностью в духе дерби, но "Тоттенхэм" все-таки удержал победу.
Победа, которая в начале второго тайма казалась гарантированной, едва не ускользнула от "Тоттенхэма" в концовке матча. "Вест Хэм" преобразился в заключительные полчаса и заставил соперника попотеть и понервничать ради этих трех очков.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.09.2017 16:30
Просмотров: 2431
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ну вот наберут чилсы свои очередные очки, но у кого повернется язык сказать, что они заслужили победу, что превзошли соперника. приезжать к середняку, стоять в защите и ловить того на ошибках. так блевотно даже маню не играет, а это показатель. не представляю кому может такое нравиться. если б не 100% реализация, боролись бы за выживание.
чупо-мотинг топ так-то, сток двигается неплохо
(ответить)
нормуль, Саут в принципе вообще без моментов, хорошо что Фелла не травмировали
только я б Марса выпустил вместо Рэша, к какой 60 минуте
(ответить)
Календарь тяжёлый у Челси. Выезды к Тоттх и Стоуку похуй прут как бульдозер. Как бы опять Ман Сити в штангу не въебался с чемпионством.
(ответить)
Какой же Сане Топарь
(ответить)
вот тупо сити мог 2 забивать - агуэро и сильва на сане не отдавали
в итоге этот топарь запихал, красавец
(ответить)
как же тяжело забить Челси...
(ответить)
Спойлер к фильму ОНО кто не смотрел не заходите
https://www.youtube.com/watch?v=6jtUtjyP684
(ответить)
сити днище
(ответить)
Янг запыхался, надо в перерыве поменять его.
(ответить)
Сколько голубые акулы забили?
(ответить)
Мората и Лукака пока показывают за что за них такие деньги платят.
Лолкосет и Солянка пока посасывают.
(ответить)
Вильям дубов из стоука как стоячих обходит
(ответить)
Изи, с середняками вроде Арсенала и Бернли конечно еще возникают проблемы, но за то сильные команды вроде ТТХ и Стоука побеждаем легко, так со всеми будет, просто не сыгрались еще новички.
(ответить)
Учись лузерхуй как надо реализовывать
(ответить)
Ален актриса
(ответить)
Фабрегас Азар на скамейке причём
(ответить)
Челси два удара два гола
(ответить)
а где там гг со своим ляказетом? ко ко ко ляказет забьет больше Мораты и мукаки, ко ко ко он дешевле))
(ответить)
Педро Педро Педро
(ответить)
ахаха, 2 из 2ух.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий