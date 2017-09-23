"Тоттенхэм" удержал победу против "Вест Хэма"

Создав себе проблемы в концовке дерби против "Вест Хэма", "Тоттенхэм" все-таки выстоял и продлил свою 100-процентную серию на выезде в этом сезоне — 2:3.

Относительно безголевого матча против "Вест Бромвича" неделю назад тренер "молотобойцев" Славен Билич произвел три изменения в в стартовом составе своей команды, доверившись в том числе и Марко Арнаутовичу, ярко себя проявившему в поединке Кубка Лиги против "Болтона".



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино ограничился парой перестановок. Вингбеки Серж Орье и Бен Дэвис появились вместо Кирана Триппьера и Сон Хен Мина.



Присмотревшись к сопернику в первые полчаса, "Тоттенхэм" поспешил сделать счет комфортным. На 34-й минуте Кристиан Эриксен перехватил неточный пас Энди Кэрролла на своей половине поля и сделал передачу на правый фланг Деле Алли, а тот в свою очередь продвинулся вперед и навесил на голову Харри Кейну — 0:1.



Прошло четыре минуты, и Кейн сыграл на добивании в штрафной после того, как голкипер "Вест Хэма" Джо Харт отразил удар Алли — 0:2. Харри без сопротивления поразил пустовавший угол ворот.



Сделав счет комфортным, "шпоры" продолжили доминировать, и на 60-й минуте огорчили Харта еще раз. Кейн ударом со штрафного попал в штангу, Орье неудачно попытался сыграть на добивании, в результате чего мяч отскочил к Эриксену, и тот в касание поразил нижний угол ворот — 0:3.



"Молотобойцы" выглядели раздавленными, однако на 65-й минуте им внезапно удалось отыграть один гол. Хавьер Эрнандес сыграл головой на дальней штанге после подачи углового и скидки от Жозе Фонте — 1:3.



На 70-й минуте игра дополнительно усложнилась для "Тоттенхэма", потому что Орье схлопотал вторую желтую карточку от рефери Майкла Оливера и оставил свою команду вдесятером.



Внезапно полученное численное преимущество, поддержка трибун и сделанные Биличем замены позволили "Вест Хэму" перехватить инициативу и заставить соперника обороняться. Оказываемое хозяевами давление принесло свои плоды. На 87-й минуте Шейху Куяте вколотил мяч головой под перекладину после навеса от Артура Масуаку — 2:3.



Заключительные минуты матча вышли напряженными, полностью в духе дерби, но "Тоттенхэм" все-таки удержал победу.



Победа, которая в начале второго тайма казалась гарантированной, едва не ускользнула от "Тоттенхэма" в концовке матча. "Вест Хэм" преобразился в заключительные полчаса и заставил соперника попотеть и понервничать ради этих трех очков.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче