Бенитес даже не мечтает о Лиге Чемпионов с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что даже не мечтает попасть в Лигу Чемпионов.

Несмотря на то, что Бенитес не сошелся в трансферных вопросах с владельцем клуба Майком Эшли, испанец выдал отличный старт сезона и довел "Ньюкасл" до места в четверке. Тем не менее, Рафаэль даже не мечтает о Лиге Чемпионов и остается реалистом.



"Нет, мы это даже не обсуждаем. Прямо сейчас я лишь думаю о том, сможем ли мы победить "Брайтон" и набрать три очка. Вот и все".



"Нет такого, что я слежу за таблицей и высчитываю очки. Да, я видел таблицу после последнего матча, но сейчас она меня не слишком волнует".



"Моя главная задача – заставить парней сыграть с той же интенсивностью, что и неделю назад. Это самое важное при подготовке к игре", - цитирует Бенитеса ESPN.