Венгер: "Ивоби станет игроком топ-уровня"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер убежден, что его молодой полузащитник Алекс Ивоби способен вырасти в игрока топ-уровня.

Дебютировав за первую команду родного клуба два года назад, Ивоби пока не смог закрепиться в основе. После перехода "канониров" на схему с тремя защитниками во второй половине прошлого сезона Алекс сыграл лишь 43 минуты.



Тем не менее, на "Эмирейтс" возлагают большие надежды на 21-летнего игрока сборной Нигерии, которого уже сейчас называют преемником Месута Озила. По мнению Венгера, у Ивоби есть все шансы вырасти в большую звезду.



"Мне нравится тот факт, что он может играть на ограниченном пространстве, развивать атакующую игру, и он очень мобилен".



"Иногда мы забываем, что Алекс все еще очень молод, и он значительно прибавит. Он должен значительно вырасти, потому что сейчас он все больше вкладывает в игру свой индивидуальность".



"Мы ожидаем, что он будет эффективнее возле чужих ворот, потому что мы чувствуем что он способен забивать голы и отдавать результативные передачи. Все это должно проявиться. Он помогает команде играть очень хорошо, и он станет игроком топ-уровня", — цитирует Венгера Evening Standard.