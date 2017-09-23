Клопп: "Салах играет лучше, чем мы думали"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он даже представить себе не мог, что вингер Мохамед Салах так начнет свою карьеру на "Энфилде".

В восьми сыгранных матчах за "Ливерпуль" египтянин записал на свой счет уже пять голов и сделал одну результативную передачу. Такой вдохновенной игры от Салаха не ожидал даже купивший игрока Клопп.



"Я не знаю, насколько дешево нам обошлась сделка, но мы знали, что купили очень качественного игрока. Вот почему мы решили потратить на него 38 миллионов фунтов".



"В первой игре с "Уотфордом" ему пришлось нелегко – он столкнулся с физически мощными соперниками. Но Салах играет лучше, чем мы могли себе представить. В "Челси" он был совсем ребенком, а сейчас стал взрослым мужчиной", - цитирует Клоппа The Independent.