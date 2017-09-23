Гвардиола уверен, что титул разыграют шесть команд

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что гонку за чемпионским титулом Премьер-Лиги поведут сразу шесть команд.

Уверенный старт сезона в исполнении "Сити" и "Юнайтед" заставил репортеров предположить, что в этом году титул разыграют два клуба из Манчестера. У Гвардиолы другое мнение на этот счет: Пеп уверен, что чемпионскую гонку поведут сразу шесть команд.



"Есть шесть команд, которые могут выиграть лигу. Сейчас мы оторвались от них на два-три очка, но не забывайте, что со старта сезона прошло всего пять недель".



"В прошлом году мы тоже успешно начали сезон, набрали даже больше очков, чем сейчас. Но, как вы помните, мы оказались недостаточно хороши, чтобы бросить вызов "Челси" и "Тоттенхэму".



"Все остальные клубы – "Арсенал", "Тоттенхэм" и, конечно, "Челси" – остаются претендентами на титул. Самое главное – участвовать в гонке и вести борьбу", - сообщил Гвардиола ESPN.