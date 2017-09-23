Моуриньо: "Шоу должен прибавить"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что защитник Люк Шоу должен прибавить, чтобы завоевать место в стартовом составе.

Три года назад "красные дьяволы" так сильно хотел заполучить Люка, что сделали его самим дорогим тинейджером в мировом футболе — 30 миллионов фунтов.



С тех пор Люк провел только 48 матчей за клуб с "Олд Траффорд", перенеся ряд травм, включая двойной перелом ноги. Кроме того, Моуриньо неоднократно ставил под сомнение самоотдачу 22-летнего англичанина.



Очередное возвращение Шоу из лазарета произошло в матче Кубка Лиги против "Бертона" в минувшую среду, однако накануне субботнего выезда к "Саутгемптону", бывшему клубу Люка, Моуриньо потребовал от своего подопечного прибавить.



"Он должен много трудиться. Вы видели наш последний матч, вы видели то же самое, что и я, так почему вы спрашиваете, сыграет ли он завтра? Нет, он не сыграет завтра. Он должен работать. Он должен прибавить".



"Послушайте, он не играл шесть месяцев. Я не ожидал, что в среду он станет лучшим игроком матча или будет носиться по полю на протяжении 45 минут. Это лишь процесс. Он не играл очень, очень долго".



"В Премьер-Лиге есть и другие игроки, которые в данный момент не проходят в стартовый состав своих команд, а их тренеры лишь говорят: "Они не в лучших кондициях". И я имею ввиду некоторых из лучших игроков Премьер-Лиги".



"Я слышал, что об этом на прошлой неделе говорил тренер "Челси". Я слышал, что об этом говорил тренер "Арсенала". Игроки не в их планах, не в их мыслях, потому что они находятся не в лучшей форме после тяжелых травм и длительного отсутствия".



"Люк перенес травму и давно не играл в футбол. Нельзя ожидать, что он вернется и будет очень, очень, очень силен", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.