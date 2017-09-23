Конте уверен, что Мората достойно заменит Косту

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил уверенность, что нападающий Альваро Мората сможет стать достойной заменой для Диего Косты.

На своей пресс-конференции в пятницу Конте благословил на переход в "Атлетико" 28-летнего Косту, который забил 59 голов в 120 матчах в течение трех сезонов, выиграв с "синими" два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



На замену Диего минувшим летом был приглашен его более молодой партнер по сборной Испании Мората, и Конте верит в то, что Альваро, отличившийся уже четыре раза в шести матчах, сможет раскрыть свой талант на "Стэмфорд Бридж".



"Это правильный момент для Альваро, чтобы утвердиться основным нападающим в классной команде. Не забывайте, что в "Ювентусе и "Реале" он играл, но не в каждом матче, не регулярно. По этой причине он в правильном возрасте, чтобы взять на себя эту ответственность".



"Мне он нравится, потому что он совершенный игрок, и вдобавок он способен значительно прибавить во всех аспектах: тактических, физическом, техническом".



"Кроме того, он очень целеустремлен, и его поведение всегда великолепно. Он очень вежливый игрок, и мне нравится это. Также мне нравится, что он хороший голеадор, он чувствует гол в каждый момент времени, он очень хорошо понимает, какое положение лучше всего занять в штрафной площади для приема мяча, и куда пойдет мяч".



"Что я имею ввиду под "вежливым"? Это означает, что именно за такого рода человека вы бы захотели выдать замуж свою дочь. Действительно хороший парень и вежливый человек. Но моя дочь еще мала, не трогайте мою дочь!" — цитирует Конте The Guardian.