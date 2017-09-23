Гвардиола: "Агуэро умрет, забивая голы"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Серхио Агуэро будет забивать голы до конца своих дней, одновременно призвав аргентинца быть не только бомбардиром.
После перехода на "Этихад" в 2011 году Серхио забил 175 голов, что лишь на два гола меньше клубного рекорда всех времен. Гвардиола восхищается бомбардирским талантом своего подопечного, но хочет, чтобы 29-летний Агуэро активнее принимал участие в игре команды.
"Я лишь могу сказать, что мы просто должны убедить его содействовать тому, как мы хотим играть — быть не только нападающим, доставляющим мяч в штрафную и забивающим голы, но и тем, кто может напрячься в правильный момент, чтобы помочь поскорее вернуть мяч, поскорее провести атаку и поучаствовать в процессе игры".
"Мне нравятся нападающие, которые участвуют в процессе игры, и точно так же я не хочу, чтобы центральные защитники лишь оборонялись. Они должны участвовать в игре".
"Все игроки в мире решают играть в футбол по одной причине — чтобы играть с мячом. Будучи детьми, они получали особенное удовольствие, тренируясь с мячом, и я хочу, чтобы все они участвовали в розыгрыше мяча. В том числе Серхио".
"Но, конечно, он обладает характеристиками, чтобы забивать голы. Он делает это с юных лет, когда еще находился в Аргентине. Ему передали этот талант мать с отцом. Он умрет, забивая голы. Я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
23.09.2017 10:00
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ставлю соточку на теракт за 4,76
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Все игроки в мире решают играть в футбол по одной причине — чтобы играть с мячом. Будучи детьми, они получали особенное удовольствие, тренируясь с мячом, и я хочу, чтобы все они участвовали в розыгрыше мяча.
Вот это правильные слова и все даже ярые хейтеры стиля Пепа в глубине души понимают, что это и есть смысл нашей любимой игры. А не стоять в 10м у своих ворот и пнув мяч подальше надеяться, что твой нападающий убежит.
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