Венгер хочет продлить контракты с Рэмси и Уэлбеком

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подгоняет свой клуб в вопросе переговоров с полузащитником Аароном Рэмси и нападающим Данни Уэлбеком о новых контрактах.

Как известно, минувшим летом "канониры" оказались в непростой ситуации, когда до истечения контрактов сразу нескольких игроков осталось 12 месяцев. В результате клуб был вынужден продать Алекса Окслейд-Чемберлена, а Месут Озил, Джек Уилшир и Алексис Санчес, хоть и остались, но теперь могут уйти в конце сезона безо всякой компенсации.



Чтобы предотвратить повторение подобного сценария, "Арсенал" вынужден задуматься о заблаговременном продлении сотрудничества со своими игроками. В первую очередь Венгер хочет решить вопрос с будущим Рэмси и Уэлбека, чьи действующие соглашения истекают в 2019 году.



"Это нечто, с чем мы хотим разобраться. Они оба находятся в самом расцвете сил и способны принести нам еще много пользы. Однако учитывая уровень трансферов и запросы игроков, мы все чаще будем наблюдать, как игроки будут вступать в заключительный год по своим контрактам. Ты будешь в ситуации, когда придется выбирать: или продлить игрока на условиях, которые ты не можешь себе позволить, либо позволить ему вступить в заключительный год по контракту".



"В этом сезоне сразу 107 игроков в Премьер-Лиге вступили в заключительный год по своим контрактам, и подобное будет происходит все чаще. Клубы хотят слишком много денег за обычных игроков".



"Они говорят, раз игрок вроде Неймара стоит 200 миллионов фунтов, тогда этот должен стоить 50 миллионов. Но каждый понимает, что 50 миллионов — это слишком много, и ты не можешь позволить себе этого игрока. Что происходит дальше? Клуб не может продать и не может продлить контракт, поэтому все больше игроков будут вступать в заключительный год по своим контрактам", — цитирует Венгера The Guardian.