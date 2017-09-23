Моуриньо "без понятия", когда вернется Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что без понятия, когда вернется полузащитник Поль Погба.
Травма задней поверхности бедра, полученная Погба в матче Лиги Чемпионов с "Базелем", может оставить француза без футбола на срок от шести недель до трех месяцев.
Моуриньо не знает, когда именно Поль вернется на поле, но уверен: отсутствие Погба откроет возможность запасным игрокам, и они не должны упустить этот шанс.
"Я понятия не имею, когда он вернется на поле, но это отличная возможность для других игроков: я им доверяю, и они будут играть".
"Я не собираться жаловаться на отсутствие Погба и считать дни до его возвращения. Когда он вернется, добро пожаловать в состав, а пока я буду доверять другим парням", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.
23.09.2017 08:00
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Не потеря для нас.
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Понятное дело, только плюс для команды
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