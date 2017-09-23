Хьюз уверен, что "Челси" будет не хватать Косты

Наставник "Стоука" Марк Хьюз уверен, что "Челси" пожалеет о расставании с нападающим Диего Костой.

На текущей неделе скандальная сага с уходом игрока сборной Испании со "Стэмфорд Бридж" приблизилась к своему завершению, потому что "синие" объявили о достигнутой договоренности с "Атлетико" относительно трансфера Косты.



В преддверии субботнего матча против "Челси" Хьюз выразил мнение, что коллективу Антонио Конте будет не хватать навыка Диего провоцировать соперников. Марк вообще считает, что в лице Косты Премьер-Лига понесла большую потерю.



"Кажется, в пяти первых матчах они получили больше красных карточек, чем за весь прошлый год".



"Если вы посмотрите на Косту, то он был великолепен в умении доводить оппонента до предела, а затем отступать. Это задевало команды, против которых они играли. Возможно, сейчас им не хватает этих темных искусств".



"С точки зрения фанатов, его уход вызывает печаль, это потеря для Премьер-Лиги. Мне нравилось наблюдать за его игрой, потому что он был резок, а реакция других игроков на него была действительно интересной".



"Это своего рода навык. Ты доводишь ситуацию до предела, затем отступаешь, а другие люди оказываются в беде, потому что у них нет этого навыка останавливаться, когда следует".



"Я не знаю, что произошло и почему, но "Челси" и Косте, возможно, стоило помириться. Он игрок топ-уровня, и Премьер-Лига должна обладать игроками топ-уровня", — цитирует Хьюза Daily Mail.