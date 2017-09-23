Моуриньо: "Секрет Мартиаля — счастье"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что счастье помогло нападающему Антони Мартиалю обрести себя.

Если в прошлом сезоне Мартиаль критиковал Моуриньо через прессу и был близок к уходу из клуба, то на старте нынешнего блистает, даже несмотря на то, что не всегда попадает в старт. Португалец уверен: дело в том, что Антони просто-напросто счастлив.



"Он начал улыбаться, у него хорошее настроение и великолепный язык тела. Если вы хотите описать его прогресс одним словом, то я выбрал бы счастье".



"Он счастливый парень, хорошо работает, а когда выходит на поле, пытается принести максимум пользы. Антони старается на максимум, даже когда появляется на 10-15 минут. Он пытается наслаждаться игрой даже в редкие моменты. Я очень доволен его отношением к делу", - сообщил Моуриньо Daily Mirror.