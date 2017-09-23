6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 23 сентября восемью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 14:30



В прошлом сезоне именно "Вест Хэм" стал той командой, которая поставила крест на мечтах "Тоттенхэма" о чемпионстве. Единственный гол Мануэля Лансини ознаменовал победу "молотобойцев" и сделал "Челси" недосягаемым для "шпор". К очередному дерби подопечные Славена Билича подходят, нащупав свою игру и не пропуская уже в трех матчах подряд. Пускай "Тоттенхэму" по-прежнему сложно на "Уэмбли", но на выезде команда Маурисио Почеттино выиграла оба своих поединка, не пропустив ни одного гола. "Вест Хэм" отпраздновал три победы в четырех последних домашних встречах со "шпорами" в рамках Премьер-Лиги, и каждая из трех этих побед была "сухой".



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл оправился после травмы колена. Мануэль Лансини едва возобновил тренировки и играть еще не готов. Также отсутствует Педро Обианг.



Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис решил свои проблемы с лодыжкой, но Данни Роуз, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела по-прежнему лечатся.



СУОНСИ — УОТФОРД 17:00



В прошлый уикенд "Уотфорд" был раздавлен на своем поле "Манчестер Сити" (0:6), хотя в случае победы мог бы возглавить Премьер-Лигу. Для "Суонси" последний матч сложился гораздо лучше — команде Пола Клемента удалось разжиться очком на "Уэмбли" против "Тоттенхэма". А вот дома "лебеди" не только не набрали ни одного очка, но даже не забили ни одного гола. В пяти последних встречах соперников в рамка Премьер-Лиги "шершни" уступили лишь однажды.



Впервые после возвращения в "Суонси" место в старте может получить нападающий Вильфрид Бони. Ки Сун Юн возобновил тренировки, оправившись после операции на колене, но играть еще не готов. Также вне игры Кайл Бартли и Натан Дайер.



Защитник "Уотфорда" Кико Фемения оправился после сотрясения, но Мигель Бритос все еще дисквалифицирован. У Себастьяна Предля и Юнеса Кабула травмы.



СТОУК — ЧЕЛСИ 17:00



И хотя в данный момент "Стоук" занимает лишь 13-е место, на старте этого сезона команде Марка Хьюза уже удалось попортить нервы и "Арсеналу", и "Манчестер Юнайтед", суммарно набрав в двух этих матчах четыре очка. Теперь "гончары" постараются поставить палку в колеса действующему чемпиону. "Челси" в свою очередь постарается избежать очередной потери очков после безголевой ничьей с "Арсеналом" в прошлый уикенд. В 18 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Стоук" лишь дважды обыграл "синих" — и оба раза дома.



Кевина Виммера беспокоит задняя поверхность бедра, и он может оказаться в лазарете "Стоука" вместе с партнерами по обороне Джеффом Кэмероном и Райаном Шаукроссом. Другой защитник Курт Зума не сыграет из-за условий своей аренды.



Впервые в новом сезоне Премьер-Лиги в старте "Челси" может выйти полузащитник Эден Азар. Давид Луис дисквалифицирован. Тьемуэ Бакайоко доступен, несмотря на инцидент с автомобильной аварией.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00



В течение ближайшего месяца "Манчестер Юнайтед" предстоит сыграть шесть выездных матчей, первым из которых станет визит к "Саутгемптону". К этому поединку главный тренер "святых" Маурисио Пеллегрино собирается расчехлить свой козырь в лице набирающего форму защитника Виргила Ван Дейка, который постарается сдержать Ромелу Лукаку и компанию. В рамках Премьер-Лиги "Саутгемптон" потерпел 24 поражения от "красных дьяволов" — больше, чем от кого-либо.



Для защитника "Саутгемптона" этот выход в старте может стать первым с января. Мэтт Таргетт под вопросом из-за проблем с лодыжкой.



"Манчестер Юнайтед" пока не может рассчитывать на Маркоса Рохо, Поля Погба и Златана Ибрагимовича.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Манчестер Сити" является совместно лучшей командой Премьер-Лиги на старте этого сезона, тогда как "Кристал Пэлас" — абсолютно худшей. "Орлы" проиграли все пять своих матчей, не забив ни одного гола. Рой Ходжсон заранее предсказал, что эта печальная серия может получить свое продолжение, и "горожане" постараются оправдать его ожидания. "Сити" выиграл 13 из 14 последних встреч с "Пэлас", забив 35 голов в процессе.



Защитник "Сити" Венсан Компани залечил икроножную мышцу. Илкай Гюндоган пропустит несколько дней с повреждением колена.



Впервые в сезоне в старте "Пэлас" выйдет защитник Мамаду Сако. Уилфрид Заха и Коннор Уикхэм играть пока не готовы.



ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 17:00



"Эвертон" находится в кризисе, опустившись на третье с конца место в таблице после трех поражений кряду. Уже появились слухи, что под Рональдом Куманом может закачаться кресло, и это не выглядит случайным, учитывая те солидные инвестиции, что мерсисайдский клуб совершил минувшим летом. "Борнмут" тоже начал сезон неважно, но в прошлом туре, наконец, отпраздновал свою первую победу. С учетом всех соревнований соперники встречались восемь раз, и "вишенки" проиграли все четыре выезда на "Гудисон Парк".



Свой первый матч в составе "Эвертона" за 16 последних месяцев может сыграть нападающий Умар Ниассе, однако Доминик Калверт-Левин надеется помешать ему выйти с первых минут.



Минимум месяц с травмой спины пропустит защитник "Борнмута" Тайрон Мингс.



БЕРНЛИ — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



Перед стартом сезона этим командам было сложно представить, что во время очной встречи в конце сентября они будут занимать места в верхней половине таблицы. "Хаддерсфилд" пока очень комфортно себя чувствует в элите, не имея соответствующего опыта, а "Бернли" на удивление успешно играет на выезде. Это будет первая встреча соперников в высшем дивизионе с победы "бордовых" 0:1 в марте 1971.



Нападающий "Бернли" Джонатан Уолтерс отсутствует с травмой колена. Джефф Хендрик залечил повреждение бедра.



В данный момент "Хаддерсфилд" вынужден обходиться без Данни Уильямса, Стива Мунье, Колина Куанера, Кейси Палмера, Йона Горенц-Станковича и Нахки Уэллса.



ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



"Ливерпуль" отправится в гости к "Лестеру" второй раз за неделю, несколькими днями ранее уступив на "Кинг Пауэр" со счетом 2:0 и выбыв из Кубка Лиги. "Красные" жаждут прервать свою неудачную серию из двух поражений и двух ничьих с 10 пропущенными голами, если учитывать все соревнования. В 10 последних встречах соперников "красные" проиграли лишь дважды, одержав шесть побед.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди, не игравший в кубковом матче, восстановился после растяжения паха. Мэтт Джеймс пропустит до полутора месяцев с травмой ахилла. Кристиан Фукс и Леонардо Ульоа снова в строю.



Под большим вопросом участие в матче для защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена. Небольшие ушибы есть у Жоэля Матипа и Эмре Джана.