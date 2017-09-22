Гвардиола не будет тренировать до 70 лет

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет работать до 70 лет.

В субботу подопечные Гвардиолы постараются развить свой успех на старте сезона, обыграв "Кристал Пэлас", который на "Этихад" привезет 70-летний Рой Ходжсон.



Перед визитом Ходжсона Пеп отдал дань уважения специалисту, который на тот момент назначения стал самым возрастным за всю историю Премьер-Лиги. Гвардиолу восхищает пример коллеги, но работать до 70 лет испанец не собирается.



"Смогу ли я повторить пример Роя? Однозначно нет, могу вам это даже пообещать. Поймите меня, я слишком люблю гольф".



"Я восхищаюсь Роем Ходжсоном и уважаю его за длительную карьеру. Точно так же я отношусь к рекорду Гарета Барри. Я восхищаюсь людьми, которые остаются в профессии до 70 лет", - цитирует Гвардиолу The Guardian.