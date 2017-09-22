Роджерс мечтает, чтобы "Селтик" взяли в Премьер-Лигу

Брендан Роджерс Наставник "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что он был бы счастлив включению своего клуба в английскую Премьер-Лигу.

Разговоры о том, что "Селтик", не имеющий реальных конкурентов у себя в Шотландии, может быть приглашен в английское первенство, ходят уже давно. Роджерс был бы счастлив сменить со своим клубом чемпионат, хотя и не верит, что это возможно.

"Селтик" в Премьер-Лиге — это была бы удивительная история. Это был бы удивительный опыт для каждого — не только для "Селтика", но и для других команд".

"Просто я не думаю, что это когда-либо произойдет. На пути к этому так много барьеров. "Селтик" является одним из самых знаковых клубов мира".

"Выступай мы в Премьер-Лиге, это привлекло бы такую аудиторию... Например, в минувший уикенд мы играли против "Росс Каунти" при 58 тысячах зрителей. У нас на каждом матче почти по 60 тысяч зрителей. Мы способны заглушать любой стадион, беря на выезды по 10-12 тысяч фанатов".

"Это отражение масштабов клуба, если судить по истории, болельщикам и всему такому. Чего у нас нет, так это финансов. У нас нет денег, которые генерирует Премьер-Лига", — цитирует Роджерса Daily Mail.



Метки Премьер-Лига, Роджерс, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 872

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 22.09.2017 21:30 # skychnie-oboi
    Ниша за ЛЕ уже занята - Асналом, ЛФК и Эвертоном.
    Куда 4-й клуб - перебор.

    (ответить)

  2. dr-b1ack 22.09.2017 21:24 # dr-b1ack
    в лучшем случае болтался бы его селтик в нижней части таблицы. сток, эвертон, вба, саутгемптон передают привет.

    (ответить)

  3. stillinger 22.09.2017 21:23 # stillinger
    хорошая попытка, но нет

    (ответить)

  4. moskofidi 22.09.2017 21:22 # moskofidi
    Сразу видно какой клуб тренировал, клаван.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: