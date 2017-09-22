Роджерс мечтает, чтобы "Селтик" взяли в Премьер-Лигу
Наставник "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что он был бы счастлив включению своего клуба в английскую Премьер-Лигу.
Разговоры о том, что "Селтик", не имеющий реальных конкурентов у себя в Шотландии, может быть приглашен в английское первенство, ходят уже давно. Роджерс был бы счастлив сменить со своим клубом чемпионат, хотя и не верит, что это возможно.
"Селтик" в Премьер-Лиге — это была бы удивительная история. Это был бы удивительный опыт для каждого — не только для "Селтика", но и для других команд".
"Просто я не думаю, что это когда-либо произойдет. На пути к этому так много барьеров. "Селтик" является одним из самых знаковых клубов мира".
"Выступай мы в Премьер-Лиге, это привлекло бы такую аудиторию... Например, в минувший уикенд мы играли против "Росс Каунти" при 58 тысячах зрителей. У нас на каждом матче почти по 60 тысяч зрителей. Мы способны заглушать любой стадион, беря на выезды по 10-12 тысяч фанатов".
"Это отражение масштабов клуба, если судить по истории, болельщикам и всему такому. Чего у нас нет, так это финансов. У нас нет денег, которые генерирует Премьер-Лига", — цитирует Роджерса Daily Mail.
22.09.2017 21:00
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Последние комментарии:
Ниша за ЛЕ уже занята - Асналом, ЛФК и Эвертоном.
Куда 4-й клуб - перебор.
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в лучшем случае болтался бы его селтик в нижней части таблицы. сток, эвертон, вба, саутгемптон передают привет.
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хорошая попытка, но нет
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Сразу видно какой клуб тренировал, клаван.
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