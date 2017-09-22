Клопп будет играть только в атакующий футбол
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что даже последние неудачи не сбили его энтузиазм: "красные" будут играть только в атакующем стиле.
За последние две недели мерсисайдцы провели четыре матча, в которых умудрились пропустить 14 раз. Тем не менее, главной проблемой Юрген видит именно атаку: в сыгранных встречах "Ливерпуль" соизволил забить только три мяча.
"Мы по-прежнему будем полагаться на креатив, но наша проблема в том, что мы не забиваем. Если меня попросят выбрать между командой, которая хороша на стандартах, но плохо играет в футбол, то я выберу нынешний "Ливерпуль".
"Мы пропускаем в первую очередь из-за того, что плохо играем на подборах. Мы располагаемся слишком близко друг к другу при аутах или во время верховых единоборств. Соответственно, за подбор нам побороться очень тяжело", - цитирует Клоппа ESPN.
22.09.2017 20:00
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Откуда 14 раз? Что за бред?
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Команда которая плохо играет в футбол (с) клоптоп
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красава, скоро скузи запоют-главное красивая игра
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"красные" будут играть только в атакующем стиле
вот она, тактическая импотенция.
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