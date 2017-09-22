Жиру и Матич претендуют на награду имени Пушкаша

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич оказались в числе номинантов на лучший гол года — награду ФИФА имени Ференца Пушкаша.

Напомним, 1 января в дерби против "Кристал Пэлас" Жиру нанес удар "скорпиона", пробив пяткой через себя после передачи Алексиса Санчеса. Отскочив от крестовины, мяч оказался в воротах Уэйна Хеннесси.

Другой номинант Матич свой гол забил, еще являясь игроком "Челси". Неманья отличился в полуфинальном матче Кубка Англии против "Тоттенхэма", нанеся удар в касание с левой ноги с 27 метров — тоже в крестовину.

Список номинантов дополняют Кевин-Принс Боатенг, Алехандро Камарго, Мусса Дембеле, Авилес Уртадо, Марио Манджукич, Оскарине Масулуке, Жорди Мбоула, а также Дейна Кастельянос из женского футбола. Победитель будет объявлен 23 октября.

Добавим, что последний раз награда имена Пушкаша уезжала в Премьер-Лигу еще в 2009 году, когда ее обладателем становился экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за гол против "Порту".



Метки Арсенал, видео, Жиру, Манчестер Юнайтед, Матич, награды, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 443

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  1. maxvel 22.09.2017 19:17 # maxvel
    Ахаха. Мхитариян

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  2. fc-zenit 22.09.2017 19:16 # fc-zenit
    Матич шедевр забил. Жиру такие голы и не снились.

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  3. ganinilyha 22.09.2017 19:15 # ganinilyha
    Так себе голы чё-то. 1-2 место Манджукич и чёрный вратарь.

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  4. element-ekb 22.09.2017 19:14 # element-ekb
    Пяткой скорпионом через себя об крестовину...тут и гадать не надо...

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  5. melwood-lfc 22.09.2017 19:04 # melwood-lfc
    https://www.youtube.com/channel/UCtrmW6hFYWt2cevdanrIVvg

    топарьский контент на ютабе
    а не ваши там немагии комедианы хованские от 22.09.2017 18:36

    Источник: http://fapl.ru/users/melwood-lfc/

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  6. awesome-arsenal 22.09.2017 19:03 # awesome-arsenal
    Где чан???? лфк вновь окунули

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