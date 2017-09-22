Жиру и Матич претендуют на награду имени Пушкаша
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич оказались в числе номинантов на лучший гол года — награду ФИФА имени Ференца Пушкаша.
Напомним, 1 января в дерби против "Кристал Пэлас" Жиру нанес удар "скорпиона", пробив пяткой через себя после передачи Алексиса Санчеса. Отскочив от крестовины, мяч оказался в воротах Уэйна Хеннесси.
Другой номинант Матич свой гол забил, еще являясь игроком "Челси". Неманья отличился в полуфинальном матче Кубка Англии против "Тоттенхэма", нанеся удар в касание с левой ноги с 27 метров — тоже в крестовину.
Список номинантов дополняют Кевин-Принс Боатенг, Алехандро Камарго, Мусса Дембеле, Авилес Уртадо, Марио Манджукич, Оскарине Масулуке, Жорди Мбоула, а также Дейна Кастельянос из женского футбола. Победитель будет объявлен 23 октября.
Добавим, что последний раз награда имена Пушкаша уезжала в Премьер-Лигу еще в 2009 году, когда ее обладателем становился экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за гол против "Порту".
22.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
Ахаха. Мхитариян
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Матич шедевр забил. Жиру такие голы и не снились.
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Так себе голы чё-то. 1-2 место Манджукич и чёрный вратарь.
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Пяткой скорпионом через себя об крестовину...тут и гадать не надо...
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https://www.youtube.com/channel/UCtrmW6hFYWt2cevdanrIVvg
топарьский контент на ютабе
а не ваши там немагии комедианы хованские от 22.09.2017 18:36
Источник: http://fapl.ru/users/melwood-lfc/
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Где чан???? лфк вновь окунули
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