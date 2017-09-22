Гвардиола согласился с Моуриньо насчет избыточности Кубка Лиги

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился со мнением своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвавшим Кубок Лиги избыточным турниром.

В середине текущей недели "Юнайтед" и "Сити" оформили выход в 1/8 финала Кубка Лиги. После победы 4:1 над "Бертоном" Моуриньо заявил, что английский футбол вполне смог бы существовать без этого турнира, и так было бы лучше для клубов, представляющих Англию в еврокубках.



Гвардиола, чья команда отпраздновала победу 1:2 в гостях у "Вест Бромвича", соглашается со своим коллегой и считает, что на Кубок Лиги уходит слишком много энергии.



"Мое мнение примерно такое же. Мы играем много матчей. Если ты должен выступать в каком-либо турнире, то ты выступаешь в нем. Кубок Лиги хорош для игроков, которые не имеют много игрового времени".



"Это трофей, и если ты выигрываешь его, то нормально, но о твоей победе быстро забывают, и победа не открывает тебе дорогу в Лигу Чемпионов".



"Это отнимает много энергии. Вы можете себе представить, сколько сил уходит, когда ты отправляешься к команде вроде "Вест Бромвича" Тони Пьюлиса и играешь 90 минут в тех условиях".



"Плюс три-четыре часа на автобусе и возвращение домой, после чего три дня до "Кристал Пэлас", затем "Шахтер", затем выезд на "Стэмфорд Бридж".



"С точки зрения тренера, Кубок Лиги отнимает много энергии, но мы знали об этом изначально, поэтому никаких жалоб. Если мы должны играть, мы будем играть", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.