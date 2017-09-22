Менди называет "Сити" командой акул
Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди сравнил свою команду с акулами.
На старте нового сезона подопечные Пепа Гвардиолы потеряли всего два очка, делят лидерство с соседями из "Манчестер Юнайтед", забив 16 голов в пяти сыгранных турах.
За невероятную хватку и умение растерзать соперника Менди сравнил "Сити" с акулами. Именно так новичок "горожан" называет команду в раздевалке.
"Мы - большие акулы, поэтому когда соперники начинают плавать рядом с нами, мы съедаем их заживо", - сообщил Менди в интервью The Telegraph.
22.09.2017 17:00
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Последние комментарии:
что несёт этот анчоус?
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сожрали Лгбтпуль, молодцы
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50 лям за этого лахера... только шити могли совершить такой фейл
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Менди-топ и тот, кто поссал на пинсов летом.
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