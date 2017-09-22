Менди называет "Сити" командой акул

Манчестер Сити Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди сравнил свою команду с акулами.

На старте нового сезона подопечные Пепа Гвардиолы потеряли всего два очка, делят лидерство с соседями из "Манчестер Юнайтед", забив 16 голов в пяти сыгранных турах.

За невероятную хватку и умение растерзать соперника Менди сравнил "Сити" с акулами. Именно так новичок "горожан" называет команду в раздевалке.

"Мы - большие акулы, поэтому когда соперники начинают плавать рядом с нами, мы съедаем их заживо", - сообщил Менди в интервью The Telegraph.




Метки Манчестер Сити, Менди

Автор foxmcfc   

Дата 22.09.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 635

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 22.09.2017 17:42 # ganinilyha
    что несёт этот анчоус?

    (ответить)

  2. mancunia-planet 22.09.2017 17:15 # mancunia-planet
    сожрали Лгбтпуль, молодцы

    (ответить)

  3. ravi 22.09.2017 17:12 # ravi
    50 лям за этого лахера... только шити могли совершить такой фейл

    (ответить)

  4. moskofidi 22.09.2017 17:09 # moskofidi
    Менди-топ и тот, кто поссал на пинсов летом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: