Менди называет "Сити" командой акул

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди сравнил свою команду с акулами.

На старте нового сезона подопечные Пепа Гвардиолы потеряли всего два очка, делят лидерство с соседями из "Манчестер Юнайтед", забив 16 голов в пяти сыгранных турах.



За невероятную хватку и умение растерзать соперника Менди сравнил "Сити" с акулами. Именно так новичок "горожан" называет команду в раздевалке.



"Мы - большие акулы, поэтому когда соперники начинают плавать рядом с нами, мы съедаем их заживо", - сообщил Менди в интервью The Telegraph.